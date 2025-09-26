運研所推無人機偏鄉物流服務 邁入商業營運驗證

交通部運研所今天表示，109年起推動無人機偏鄉物流服務計畫，今年起邁入商業營運驗證，結合中華郵政與公私部門合作，並實際進行無人機災害物資運補演練，強化災時應變能力。

交通部運輸研究所今天召開例行記者會表示，「無人機偏鄉物流服務計畫」自109年起推動，希望藉由無人機高機動性與快速部署的特性，突破偏遠地區交通限制，這項計畫規劃3大應用模式，包括日常服務、緊急支援與救災應變。

其中，日常服務能滿足偏鄉居民生活用品與農產品的雙向運送需求；緊急支援可迅速調派無人機，配送藥品、醫療器材等具時效性的物資；而當偏鄉因天災形成孤島時，日常運補無人機更能即刻轉為救災用途，發揮最大效益，守護居民安全。

運研所指出，這項計畫自109年起分3階段推動，109年至111年的技術驗證（PoC），完成屏東東港－小琉球及桃園拉拉山測試，驗證跨海與山區飛行能力及各項技術課題；112年至114年的服務驗證（PoS），在花蓮奇美及大禮部落進行長時間場域實作，累積營運經驗並確認性能可靠度。

運研所表示，114年起邁入商業營運驗證（PoB），結合中華郵政與公私部門合作，建構可持續發展的營運模式，推動服務常態化，並實際進行無人機災害物資運補演練，以強化災時應變能力，為偏鄉居民建構更堅實的安全保障，提升災害防救韌性。

運研所指出，未來將持續推動無人機物流測試驗證，累積實務經驗、培植專業人才與營運團隊，並協助產業成形，目標平時以商業運作累積能量，災時能立即投入支援，在平日傳遞便利與幸福，在災難來臨時守護生命與家園。