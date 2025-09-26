10/4「世界動物日」 台中圓滿劇場聽鯨之謎交響音樂會

快訊

中央社／ 台北26日電

10月4日是世界動物日，台中市政府將在台中圓滿戶外劇場推出國家地理「鯨之謎」交響音樂會，一個半小時的精采影像搭配全新創作交響樂，免費帶給民眾聽覺與視覺饗宴。

Disney+ 原創影集「鯨之謎」耗時3年，跨越全球24個地點拍攝，長達4小時，由奧斯卡金像獎導演兼自然保育人士詹姆斯．卡麥隆（James Cameron）構想及製作，結合了國家地理探險家與攝影師布萊恩．斯克里（Brian Skerry）的專業知識與影像技巧，並運用全新科學與技術，揭示鯨魚的生活面貌。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，同名交響音樂會「鯨之謎」則將4小時影集剪接出一個半小時精華，搭配法國作曲家拉斐爾．蒂博特（Raphaelle Thibaut）量身打造的配樂，將在台中做亞洲首演。音樂會將由指揮鄭立彬帶領國家交響樂團演出，感受音樂如何為鯨魚的故事注入靈魂。

台中市副市長賴淑惠表示，這場演出不僅是一場音樂會，「我們以海立國，但人們對海洋生態普遍了解不足，透過這場音樂會，希望大家從自身做起，實踐環境永續。」

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，只有理解，才知道保育的價值，「鯨魚的家庭、情感與行為，往往與人類有著驚人的相似，透過國家地理的影像紀錄片，能夠更了解鯨豚生物的不可思議。」許峻郎舉例影片中小鯨魚受驚之後來到母鯨面前要「惜惜」的畫面，就像人類的小寶寶一樣，非常溫馨。

國立自然科學博物館鯨豚專家姚秋如博士則分享，鯨豚是極具靈性與智慧的動物，期望透過音樂會讓更多人看見牠們的文化與生命力。姚秋如表示，鯨豚真的很聰明又有「文化」，「鯨豚不只大隻，牠們非常有靈性，很聰明，有很強的認知能力，而且是非常有文化的動物，很值得一家大小一起來了解。」

NSO國家交響樂團執行長郭玟岑表示，透過音樂看見鯨魚，也同時反思人類與自然的關係。「鯨之謎」交響音樂會將於10月4日晚上7時台中圓滿戶外劇場舉行。

