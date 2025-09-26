現身罕病團體電影活動 健保會主委：國家經費不充裕但救命錢不會少

衛福部健保會24日舉行明年度健保總額協商，創23年首次共識，總額成長率5.5%，不必兩案併陳由衛福部長拍板。不過，罕見疾病基金會對協商結果表達遺憾，並點出明年度罕藥專款編列大幅不足，短少18億，憂心病人陷入無藥可用窘境。健保會主委周麗芳今天表示，協商過程中，健保會不斷與健保署確認，罕病「救命錢」一定不會短少，盼各界放心。

周麗芳今天應邀出席罕見疾病基金會舉辦的電影「無名指」包場活動。她表示，長期與罕病患者站在一起，參與罕病音樂會、獎學金、競賽等活動，深感罕病患者就像天使，比外界所想還要堅強，雖然身體上比一般民眾忍受更多痛苦，但他們很專注，在各行各界都有比其他人更傑出的表現，盼透過電影，更理解病友如何歷經生命挑戰，「一定要全心全力來支持。」

罕病基金會昨發聲明點出，明年度健保總額預算，罕藥專款短少18億，恐已在用藥病人治療斷炊。周麗芳指出，協商過程中，健保會不斷向健保署詢問，罕藥經費是否短少，與會者都看到罕病需求，也理解藥費形同罕病患者救命錢，現階段國家經費也許不充裕，但「罕病救命錢一定不會短少」，只是放在健保總額中，或以公務預算支應的差別。

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵說，很高興主委今天與會，與病友、家屬一起觀賞電影，外界很難真正走入病患家庭，盼透過電影，讓大家更清楚病家需求，電影未美化罕病家庭，也沒有演得太不堪，真實世界罕病家庭，生活也許過得比片中還要困頓，但本片已點出病友在親情、友情、愛情方面的困頓，真實反映病友人生的無奈，「這應是可以得獎的電影。」

過去醫療服務提供者、付費者代表多對健保預算編列有不同意見，本屆健保會創23年來首見共識。對此，周麗芳表示，過去外界總認為健保會都是「砲聲隆隆」，但本屆委員彼此理解、相互信賴、互相支持，不論背景為何，大家都有共同目標，昨天第二日協商尾聲，現場氣氛宛如「感謝大會」，身為主委她也很感謝。