國台圖視障按摩小棧開幕 全台首創進駐圖書館

中央社／ 新北26日電

國立台灣圖書館視障按摩小棧今天揭幕，為全國首例公共圖書館結合視障按摩服務。新北勞工局表示，即起至10月17日按摩服務可折扣100元，籲民眾多進館支持視障朋友，同時放鬆身心。

新北市勞工局新聞稿指出，「雙連愛無限國台圖視障按摩小棧」由勞工局與雙連視障關懷基金會、國立台灣圖書館合力促成，今天正式揭幕，為公共圖書館結合視障按摩服務的全國首例。新北市勞工局長陳瑞嘉、國台圖館長曹翠英與雙連基金會常務董事何玟瑩共同出席見證，也親自體驗視障按摩。

曹翠英致詞表示，圖書館是充滿愛的地方，在雙連基金會進駐後，將更多視障資源引入，讓讀者不僅能汲取知識，也能獲得身心靈的舒暢。何玟瑩強調，這裡不只是按摩服務場所，更是一個溫暖而充滿愛的空間。

陳瑞嘉說，這是勞工局輔導設立按摩小棧以來，首次在圖書館設立，也是全國首創，盼各界持續支持，讓視障按摩服務長久發展。

勞工局表示，雙連基金會在雙北設立14個按摩小棧，新北市就佔9個，每年協助超過百位視障按摩師投入職場。國立台灣圖書館更是全國唯一提供視障閱讀與資訊資源的圖書館，103年經教育部指定為推動「身障者數位化圖書資源利用」的專責單位。

此外，為慶祝開幕，即起至10月17日前往國台圖視障按摩小棧體驗，可享折扣100元優惠，勞工局表示名額有限，歡迎市民踴躍支持視障朋友，同時享受專業的按摩舒壓。

