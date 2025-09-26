快訊

強颱重創花東！中華電信扛OneWeb設備搭直升機挺進台東霧鹿、利稻

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台東縣海瑞鄉霧鹿村、利稻村受颱風影響，成通訊「孤島」，中華電信工程人員26日下午帶著兩套低軌衛星OneWeb使用者終端設備，挺進台東霧鹿、利稻，當地居民協助扛著衛星設備送抵中華電信山區機房。中華電信／提供
台東縣海瑞鄉霧鹿村、利稻村受颱風影響，成通訊「孤島」，中華電信工程人員26日下午帶著兩套低軌衛星OneWeb使用者終端設備，挺進台東霧鹿、利稻，當地居民協助扛著衛星設備送抵中華電信山區機房。中華電信／提供

強颱樺加沙影響花東地區，除花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉嚴重洪災，台東縣海瑞鄉霧鹿村、利稻村更是斷路、斷電跟斷網，成為「孤島」，中華電（2412）工程人員26日下午扛著兩套低軌衛星OneWeb使用者終端設備，挺進台東霧鹿、利稻，「孤島」終於恢復通訊！

中華電信第一時間全力投入災區網路通訊搶修，於23日晚間即全數修復花蓮地區4G/5G行動基地台，讓所有花蓮鄉親能向外界親友報平安。此外，中華電信也配合政府，挺進台東縣海瑞鄉霧鹿村、利稻村。

台東縣長饒慶鈴臉書上指出，南橫台20線對外交通中斷，縣府跨局處持續行動，除衛生所、台電人員挺進山區，並配送民生物資，中華電信三名維修人員也搭乘空勤總隊直升機，前往南橫山區。

立委伍麗華臉書上也公告，《好消息》很多人關心霧鹿、利稻斷訊無法連繫親人，在此報告最新進度：NCC劉豐章處長回報中華電信 26日下午2時攜帶2套OneWeb設備，搭直升機進入海端鄉，將設備設置於中華利稻、霧鹿機房，擔任傳輸工作，藉由原機房行動設備提供通訊信號。

伍麗華表示，目前利稻已發射信號，霧鹿也在18:00成功發射信號。謝謝所有工程人員！另外，18:30傳來好消息：NCC陳主委已協調中華電信，預計26日20:00起，利稻及霧鹿兩地#啟動漫遊，可以讓遠傳（4904）及台哥大用戶可以漫遊到中華電信網路通訊。至於交通中斷，公路局預計最快9/30搶通。

台東縣海瑞鄉霧鹿村、利稻村更是斷路、斷電跟斷網，成為「孤島」，台東縣長饒慶鈴臉書上指出，中華電信三名維修人員也搭乘空勤總隊直升機，前往南橫山區。網路／截圖
台東縣海瑞鄉霧鹿村、利稻村更是斷路、斷電跟斷網，成為「孤島」，台東縣長饒慶鈴臉書上指出，中華電信三名維修人員也搭乘空勤總隊直升機，前往南橫山區。網路／截圖
立委伍麗華臉書上也公告，中華電信搶通利稻、霧鹿通訊。網路／截圖
立委伍麗華臉書上也公告，中華電信搶通利稻、霧鹿通訊。網路／截圖
強颱樺加沙影響花東地區，台東縣海瑞鄉霧鹿村、利稻村更是斷路、斷電跟斷網，成為「孤島」。中華電信／提供
強颱樺加沙影響花東地區，台東縣海瑞鄉霧鹿村、利稻村更是斷路、斷電跟斷網，成為「孤島」。中華電信／提供
中華電信工程人員26日下午帶著兩套低軌衛星OneWeb使用者終端設備，挺進台東霧鹿、利稻，「孤島」終於恢復通訊！中華電信／提供
中華電信工程人員26日下午帶著兩套低軌衛星OneWeb使用者終端設備，挺進台東霧鹿、利稻，「孤島」終於恢復通訊！中華電信／提供

