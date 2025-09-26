連假疏運 交通部推3合1聯防分流機制應對人潮

明天為教師節連假首日，交通部今天說，因連3週有連假，以3合1方式做整體疏運規劃、備妥運具聯防機制，若高鐵台中站人潮外溢，台鐵應調整對號列車增停或加開，與客運增開臨時路線因應。

自9月底至10月中旬，連3週有連續假期，依序為教師節（9月27日至29日）、中秋節（10月4日至6日）及國慶日（10月10日至12日），交通部發布新聞稿表示，特別以3合1方式，進行整體疏運規劃。

交通部政務次長伍勝園今天前往台北車站視察雙鐵疏運情形，瞭解相關整備、加班車規劃及旅客訂票情形後，並實地視察月台、候車動線情形，提醒務必落實各項安全工作，非必要施工，應全面停止，他提到，在尖峰時段，務必做好月台人潮管制，也請台灣高鐵應妥善疏導自由座人流。

交通部指出，這次疏運計畫已備妥運具聯防機制，假期間若高鐵台中站出現人潮外溢情形，台鐵應即調整對號列車增停新烏日站或從彰化站機動加開列車，高鐵也應通知公路局配合增開高鐵台中站直達台北轉運站國道客運臨時路線，並積極宣導現場民眾可改搭台鐵或國道客運，以利分流，減少民眾久候情形。

另外，花蓮光復地區水災復原重建工作仍在進行中，交通部表示，台鐵已於9月27日起至29日，加開列車10班次，次長伍勝園請台鐵針對中央及各地方政府消防單位前進災區人員物資，應積極妥善協助運送，幫助災民完成復建工作。

伍勝園提醒，台鐵及高鐵現行因山區土石含水量高，應持續關注山區鐵路沿線邊坡穩定情形，務必加強監測與預警作業，並實際狀況適時啟動應變機制。

伍勝園表示，連假期間台鐵及高鐵須密切注意旅客需求情形，機動加開班次或啟動應變措施，並積極透過多元媒體與平台，即時發布相關資訊，讓民眾可以便捷地接獲資訊，充分掌握，並即時因應行程調整，務必確保民眾返鄉、出遊，平安順暢有感。