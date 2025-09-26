快訊

獨／雲林北港工業區土地售出了 中信金旗下AMC進場

首場6人同台 聯合報、TVBS將於10月2日合辦「國民黨主席辯論會」

單身投資法？他決定交女友前「每天買1股台積電」 458天後驚人獲利曝

靠GPT減重真的會瘦？ 專家曝「5風險」：嚴重恐危害健康

聯合新聞網／ 綜合報導
人工智慧普及，造就現代人過度依賴的危機。示意圖／ingimage
人工智慧普及，造就現代人過度依賴的危機。示意圖／ingimage

近來「AI減重」在網路上掀起熱議，不少人分享靠GPT（生成式人工智慧）協助飲食紀錄與運動規劃，成功在短時間內瘦身的案例。例如有網友一個月減重4公斤，甚至有56歲男子46天甩掉11公斤，直呼「就像多了一位專屬營養師」。

然而，專家提醒，AI減重並非萬靈丹，背後仍存在不少風險。根據2023年《Journal of Medical Internet Research》的一份系統性回顧，單純依賴聊天機器人，在12至15週內平均僅能減重1.3至2.4公斤，減重品質與效果都有限。

專家指出，過度依賴GPT作為減重教練，恐怕會帶來五大隱憂：

1.資訊正確性不足：AI可能出現「幻覺」，提供錯誤飲食或用藥建議。

2.忽略個人病史：系統無法自動考量糖尿病、腎臟疾病或藥物使用狀況。

3.可能存在偏見：不同性別、年齡或族群，獲得的建議可能不一致。

4.過度專注數字：若每天只盯著體重變化，恐導致飲食焦慮。

5.缺乏持續動力：研究顯示，自動化提醒難以達成臨床上顯著的減重目標。

營養師薛曉晶在臉書粉專指出，AI最大的價值在於「陪伴養成好習慣」，例如協助記錄飲食、計算步數、監測體重，並即時提醒使用者自我檢視。若能結合醫師、營養師或健身教練的專業指導，才可能發揮最大綜效。

對於一般成年人，可將GPT作為飲食紀錄與行為提醒工具，例如每天設定「少吃一碗飯」或「多走2000步」的小目標。若是青少年，建議將AI使用與家庭支持結合，避免陷入過度關注體重數字的壓力。至於糖尿病或代謝症候群患者，專家強調GPT僅能作為飲食提醒，所有與血糖與藥物相關的建議，仍必須由專業醫師把關。

AI ChatGPT 營養師 醫師 減重 健康飲食

延伸閱讀

🎧｜血糖、肥胖、血壓、血脂「死亡四重奏」　醫提醒：藥物搭配生活習慣調整　才是根本解方

體重破百糖尿病友二度心肌梗塞 靠「這招」減重30公斤

蘋果醋助減重？熱門研究論文出包撤稿 營養學家反警告「務必清水漱口」

王宇婕求助Chat GPT傳訊江祖平　只關心燙傷其他「不想消費她」

相關新聞

金門—汶萊直航包機首航 94國際旅客抵金感受熱情魅力

為拓展國際旅遊市場、深化與東南亞觀光合作，「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，由汶萊皇家航空（Royal Brune...

基本工資明年確定調漲！約790萬人健保費每月多18元 將挹注43億元給健保

基本工資連十漲，勞動部審議基本工資，明年起確定調升至2萬9500元，連帶影響民眾健保費用，衛福部社會保險司粗估約790萬...

連續三周連假交通狀況讓人怕怕 新北可能塞車點有這些

從明天起，包括教師節、中秋節及國慶日將有連續3周連假，預估國道及風景區將湧現大量車潮，新北市交通局、警察局針對觀光風景區...

馮世寬歷經肺腺癌...打疫苗後心臟衰竭 硬漢首度談如何治療挺過來

彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作向衛福部申請引進「自體免疫細胞(NK)」治療癌症，原本僅能治療第4期癌症，現在能提早施用於...

勞陣：拒絕低薪台灣 3點呼籲盼建立薪資透明制度

​最低工資審議委員會今日拍板，自2026年起，最低工資將由現月薪 28,590元調升至2萬9,500元，漲幅約為3.18...

現身罕病團體電影活動 健保會主委：國家經費不充裕但救命錢不會少

衛福部健保會24日舉行明年度健保總額協商，創23年首次共識，總額成長率5.5%，不必兩案併陳由衛福部長拍板。不過，罕見疾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。