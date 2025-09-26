靠GPT減重真的會瘦？ 專家曝「5風險」：嚴重恐危害健康

近來「AI減重」在網路上掀起熱議，不少人分享靠GPT（生成式人工智慧）協助飲食紀錄與運動規劃，成功在短時間內瘦身的案例。例如有網友一個月減重4公斤，甚至有56歲男子46天甩掉11公斤，直呼「就像多了一位專屬營養師」。

然而，專家提醒，AI減重並非萬靈丹，背後仍存在不少風險。根據2023年《Journal of Medical Internet Research》的一份系統性回顧，單純依賴聊天機器人，在12至15週內平均僅能減重1.3至2.4公斤，減重品質與效果都有限。

專家指出，過度依賴GPT作為減重教練，恐怕會帶來五大隱憂：

1.資訊正確性不足：AI可能出現「幻覺」，提供錯誤飲食或用藥建議。 2.忽略個人病史：系統無法自動考量糖尿病、腎臟疾病或藥物使用狀況。 3.可能存在偏見：不同性別、年齡或族群，獲得的建議可能不一致。 4.過度專注數字：若每天只盯著體重變化，恐導致飲食焦慮。 5.缺乏持續動力：研究顯示，自動化提醒難以達成臨床上顯著的減重目標。

營養師薛曉晶在臉書粉專指出，AI最大的價值在於「陪伴養成好習慣」，例如協助記錄飲食、計算步數、監測體重，並即時提醒使用者自我檢視。若能結合醫師、營養師或健身教練的專業指導，才可能發揮最大綜效。

對於一般成年人，可將GPT作為飲食紀錄與行為提醒工具，例如每天設定「少吃一碗飯」或「多走2000步」的小目標。若是青少年，建議將AI使用與家庭支持結合，避免陷入過度關注體重數字的壓力。至於糖尿病或代謝症候群患者，專家強調GPT僅能作為飲食提醒，所有與血糖與藥物相關的建議，仍必須由專業醫師把關。