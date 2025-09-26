肝癌不適合開刀者有更好選擇 新型治療助54歲病人殺死腫瘤細胞

彰化縣54歲王姓B肝帶原者今年8月檢查時，意外發現肝臟腫瘤，經影像學判斷疑似惡性肝癌，因病人不適合開刀，醫療團隊採用肝腫瘤動脈栓塞術，精準阻斷腫瘤養分，並直接把藥物集中在腫瘤殺死癌細胞，降低全身性化療副作用，也挽回病人生命。

王姓病人原本在門診接受規則B肝抗病毒藥物治療，今年8月例行檢查發現肝腫瘤，懷疑是以前熱射燒灼治療的肝癌復發。王姓病人到員榮醫療體系員榮醫院求治，醫療團隊立刻安排血管攝影檢查，評估他的身體狀況並經過說明溝通，採肝腫瘤動脈栓塞手術作為治療策略，術後恢復良好，持續接受肝病毒治療。

員榮心導室主任林彤宥今表示，經動脈導管肝臟腫瘤化學栓塞術（TACE）的原理，是透過穿刺腹股溝動脈，把導管置入供應肝腫瘤養分的肝動脈分支，注入化學治療藥物與栓塞粒子，藉由阻斷供應腫瘤的血液、藥物直接集中腫瘤以毒殺癌細胞，使腫瘤細胞缺血和壞死，既精準治療也降低全身性化療的副作用，病人沒開刀，身體恢復健康速度較快。

員榮醫院員生院區院長、肝膽腸胃科醫師郭武憲說，台灣肝癌好發原因主要來自B型或C型病毒性肝炎、酒精性肝硬化和非酒精性脂肪肝這四大類。臨床上常見「肝癌三部曲」就是從慢性肝炎、肝硬化最後發展成肝癌，預防肝癌關鍵在於及早治療慢性肝炎。