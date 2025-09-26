快訊

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

肝癌不適合開刀者有更好選擇 新型治療助54歲病人殺死腫瘤細胞

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員榮醫院心導室主任林彤宥（左）使用心導管技術將化療藥物與栓塞劑注入腫瘤，讓腫瘤逐漸縮小或壞死。圖／員榮提供
員榮醫院心導室主任林彤宥（左）使用心導管技術將化療藥物與栓塞劑注入腫瘤，讓腫瘤逐漸縮小或壞死。圖／員榮提供

彰化縣54歲王姓B肝帶原者今年8月檢查時，意外發現肝臟腫瘤，經影像學判斷疑似惡性肝癌，因病人不適合開刀，醫療團隊採用肝腫瘤動脈栓塞術，精準阻斷腫瘤養分，並直接把藥物集中在腫瘤殺死癌細胞，降低全身性化療副作用，也挽回病人生命。

王姓病人原本在門診接受規則B肝抗病毒藥物治療，今年8月例行檢查發現肝腫瘤，懷疑是以前熱射燒灼治療的肝癌復發。王姓病人到員榮醫療體系員榮醫院求治，醫療團隊立刻安排血管攝影檢查，評估他的身體狀況並經過說明溝通，採肝腫瘤動脈栓塞手術作為治療策略，術後恢復良好，持續接受肝病毒治療。

員榮心導室主任林彤宥今表示，經動脈導管肝臟腫瘤化學栓塞術（TACE）的原理，是透過穿刺腹股溝動脈，把導管置入供應肝腫瘤養分的肝動脈分支，注入化學治療藥物與栓塞粒子，藉由阻斷供應腫瘤的血液、藥物直接集中腫瘤以毒殺癌細胞，使腫瘤細胞缺血和壞死，既精準治療也降低全身性化療的副作用，病人沒開刀，身體恢復健康速度較快。

員榮醫院員生院區院長、肝膽腸胃科醫師郭武憲說，台灣肝癌好發原因主要來自B型或C型病毒性肝炎、酒精性肝硬化和非酒精性脂肪肝這四大類。臨床上常見「肝癌三部曲」就是從慢性肝炎、肝硬化最後發展成肝癌，預防肝癌關鍵在於及早治療慢性肝炎。

腫瘤 肝癌 肝炎

延伸閱讀

不只是小毛病！美腫瘤科醫師指4症狀是「罹癌警訊」 籲民眾切勿輕忽

肝癌總是發現得太慢？「這項檢查」是最好的保肝利器

2肝癌患者吃1蔬菜腫瘤竟變小 醫驚訝：簡直是謎團

健檢竟揪出肝癌！醫曝「月內第3例」：病毒消失仍有風險

相關新聞

金門—汶萊直航包機首航 94國際旅客抵金感受熱情魅力

為拓展國際旅遊市場、深化與東南亞觀光合作，「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，由汶萊皇家航空（Royal Brune...

基本工資明年確定調漲！約790萬人健保費每月多18元 將挹注43億元給健保

基本工資連十漲，勞動部審議基本工資，明年起確定調升至2萬9500元，連帶影響民眾健保費用，衛福部社會保險司粗估約790萬...

連續三周連假交通狀況讓人怕怕 新北可能塞車點有這些

從明天起，包括教師節、中秋節及國慶日將有連續3周連假，預估國道及風景區將湧現大量車潮，新北市交通局、警察局針對觀光風景區...

馮世寬歷經肺腺癌...打疫苗後心臟衰竭 硬漢首度談如何治療挺過來

彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作向衛福部申請引進「自體免疫細胞(NK)」治療癌症，原本僅能治療第4期癌症，現在能提早施用於...

靠GPT減重真的會瘦？ 專家曝「5風險」：嚴重恐危害健康

近來「AI減重」在網路上掀起熱議，不少人分享靠GPT（生成式人工智慧）協助飲食紀錄與運動規劃，成功在短時間內瘦身的案例。例如有網友一個月減重4公斤，甚至有56歲男子46天甩掉11公斤，直呼「就像多了一位專屬營養師」。

強颱重創花東！中華電信扛OneWeb設備搭直升機挺進台東霧鹿、利稻

強颱樺加沙影響花東地區，除花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉嚴重洪災，台東縣海瑞鄉霧鹿村、利稻村更是斷路、斷電跟斷網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。