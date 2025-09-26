險因無身分喪命 關愛之家特展揭黑戶寶寶醫療困境

快訊

中央社／ 台北26日電

榮榮出生時只有1400公克、心臟發育不全，雖獲醫生救回，卻因是黑戶，醫療費用高達數十萬。為喚社會對移工黑戶寶寶關注，關愛之家推特展與線上遊戲，盼大眾了解其處境。

榮榮媽（化名）因移工身分問題，在懷孕期間從來沒有接受過產檢。直到有次腹痛就醫，才被診斷羊水嚴重不足，立刻轉往大醫院救治，沒想到醫師又檢查出幼兒還疑似沒有膀胱，必須緊急住院。

早產的榮榮，體重僅1400公克，只能立刻插管並送進保溫箱，且因心臟發育不全，必須馬上開刀。雖然成功救回榮榮的生命，但這短短幾天高達數十萬元的醫療費用，使榮榮的父母不堪負荷。

台灣關愛基金會副執行長馮一凡透過新聞稿指出，台灣移工人數近年持續攀升，截至今年7月底達到84.9萬人，較4年前成長近27%，其中印尼與越南籍移工破7成。然而，隨著移工家庭增加，向榮榮一樣、未具戶籍登記的「黑戶寶寶」問題浮現。

關愛之家創辦人楊婕妤說明，女性移工在台工作期間若意外懷孕，有可能因害怕遭到遣返，可能選擇逃離原工作環境，成為失聯移工。然而她們產下的子女，卻因沒有合法身分，成為「黑戶寶寶」。

這些沒有國籍的「黑戶寶寶」，隨著父母隱身於工寮與果園山區，過著不見天日的生活。馮一凡指出，由於父母多為非法身分，這些新生兒無法享用健保，看診1次就要自費新台幣700元，接種疫苗也必須自行負擔。一旦罹患重症或面臨身心障礙問題，幾乎無路可走。

關愛之家平均每個月直接照顧140名由失聯移工所生下的非本國籍孩童。為喚起社會關注，關愛之家推出「給『移』樣的孩子　一樣的愛」特展，即起在遠東百貨信義A13的4樓懷舊食光埕展出。並製作「命運之書：未完的童話」線上遊戲，精選8個黑戶寶寶真實故事，以沉浸式體驗，帶領民眾進入他們的生活處境。（編輯：林恕暉）1140916

失聯移工 父母

