教師節連假首日 高公局估國道10路段易壅塞

明天為教師節連假首日，西部國道今天下午車流逐漸增加，高公局預判明天國道10路段易壅塞，建議西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發，國5南向清晨5時前或傍晚5時後出發。

今年教師節有3天連假，交通部高速公路局發布新聞稿表示，今天為連假前一天上班日，西部國道在下午4時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1東湖至圓山南下、桃園至內壢南下、路竹至岡山南下、桃園至泰山轉接道北上、國1高架汐止端至環北南下、國3新店至土城南下，其餘國道路段大致正常。

根據高公局統計，截至傍晚5時，國道交通量為71.7百萬車公里，預估今天交通量為110百萬車公里。

高公局表示，明天為教師節連假首日，預估國道交通量為116百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

相關疏導措施包括凌晨0時至中午12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

高公局指出，明天各地大多為多雲到晴，可能有大量出遊車潮，預判明天重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發，國5南向用路人建議清晨5時前或下午5時後出發，並提醒民眾行車前務必檢查車況，行駛途中也應更加小心，隨時注意前方動態，勿超速、勿分心或疲勞駕駛，以確保行車安全。