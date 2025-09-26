楊梅休息站匝道 運安會建議高公局研擬優化措施

國道1號楊梅休息站1月發生電動車撞上匝道分隔島釀4死4傷，運安會繼公布事實資料報告後，又發布重大公路事故調查期間運輸安全通告，建議高公局盡速研擬並執行相關優化措施。

國家運輸安全調查委員會今年9月公布1月25日「電動小客車國道1號往南楊梅休息站匝道-自撞後起火事故」事實資料報告，實際匝道轉彎半徑與竣工圖不符，日前再發布重大公路事故調查期間運輸安全通告。

運安會表示，依據事實資料報告，發現事故路段道路工程相關現況，有部分與法規建議值或原設計規範不一致，至少出現2種狀況，即穿越性匝道與主線間分隔島鼻端前路段，存在向左短曲線；穿越性匝道與小型車停車場間分隔島鼻端後路段的右側路肩寬度，低於法規建議值。

此外，運安會提到，往小型車停車場路口匝道內側存在向右短曲線，自110年12月25日啟用至114年5月底，楊梅休息站入口匝道附近已發生14件事故，其中今年1月25日這起事故發生後，仍再發生兩件類似事故，顯示該路段可能存在行車安全風險。

運安會建議，交通部高速公路局檢視上述事故路段行車動線、道路及交通工程設施安全性，盡速研擬並執行相關優化措施，以避免類似事故再發生。

高公局對此表示，安全通告所列事項，經檢視尚符規範；至於運安會建議事項，將邀顧問公司及相關單位進一步優化及研議精進措施。