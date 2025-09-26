快訊

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

楊梅休息站匝道 運安會建議高公局研擬優化措施

中央社／ 台北26日電

國道1號楊梅休息站1月發生電動車撞上匝道分隔島釀4死4傷，運安會繼公布事實資料報告後，又發布重大公路事故調查期間運輸安全通告，建議高公局盡速研擬並執行相關優化措施。

國家運輸安全調查委員會今年9月公布1月25日「電動小客車國道1號往南楊梅休息站匝道-自撞後起火事故」事實資料報告，實際匝道轉彎半徑與竣工圖不符，日前再發布重大公路事故調查期間運輸安全通告。

運安會表示，依據事實資料報告，發現事故路段道路工程相關現況，有部分與法規建議值或原設計規範不一致，至少出現2種狀況，即穿越性匝道與主線間分隔島鼻端前路段，存在向左短曲線；穿越性匝道與小型車停車場間分隔島鼻端後路段的右側路肩寬度，低於法規建議值。

此外，運安會提到，往小型車停車場路口匝道內側存在向右短曲線，自110年12月25日啟用至114年5月底，楊梅休息站入口匝道附近已發生14件事故，其中今年1月25日這起事故發生後，仍再發生兩件類似事故，顯示該路段可能存在行車安全風險。

運安會建議，交通部高速公路局檢視上述事故路段行車動線、道路及交通工程設施安全性，盡速研擬並執行相關優化措施，以避免類似事故再發生。

高公局對此表示，安全通告所列事項，經檢視尚符規範；至於運安會建議事項，將邀顧問公司及相關單位進一步優化及研議精進措施。

運安會 電動

延伸閱讀

教師節連假出遊當心 國道10大地雷路段看這裡

台塑楊梅農場頂級有機哈密瓜盛產 搶攻秋節送禮商機

男子到楊梅工作遇1窘境無法返家 員警攜手機車行老闆即刻救援

楊梅婦機車離奇消失？警地毯式搜尋揭真相

相關新聞

金門—汶萊直航包機首航 94國際旅客抵金感受熱情魅力

為拓展國際旅遊市場、深化與東南亞觀光合作，「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，由汶萊皇家航空（Royal Brune...

基本工資明年確定調漲！約790萬人健保費每月多18元 將挹注43億元給健保

基本工資連十漲，勞動部審議基本工資，明年起確定調升至2萬9500元，連帶影響民眾健保費用，衛福部社會保險司粗估約790萬...

連續三周連假交通狀況讓人怕怕 新北可能塞車點有這些

從明天起，包括教師節、中秋節及國慶日將有連續3周連假，預估國道及風景區將湧現大量車潮，新北市交通局、警察局針對觀光風景區...

馮世寬歷經肺腺癌...打疫苗後心臟衰竭 硬漢首度談如何治療挺過來

彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作向衛福部申請引進「自體免疫細胞(NK)」治療癌症，原本僅能治療第4期癌症，現在能提早施用於...

靠GPT減重真的會瘦？ 專家曝「5風險」：嚴重恐危害健康

近來「AI減重」在網路上掀起熱議，不少人分享靠GPT（生成式人工智慧）協助飲食紀錄與運動規劃，成功在短時間內瘦身的案例。例如有網友一個月減重4公斤，甚至有56歲男子46天甩掉11公斤，直呼「就像多了一位專屬營養師」。

強颱重創花東！中華電信扛OneWeb設備搭直升機挺進台東霧鹿、利稻

強颱樺加沙影響花東地區，除花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉嚴重洪災，台東縣海瑞鄉霧鹿村、利稻村更是斷路、斷電跟斷網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。