新北防癌健康論壇 聚焦防治策略早篩提高存活率

癌症連續43年居國人十大死因首位，且患者有年輕化趨勢。新北市衛生局今天表示，多數經篩檢發現的個案屬癌前病變或早期癌，透過治療提升存活率，提醒定期篩檢才能跑在癌症前面。

「新北防癌行動一起GO健康論壇」今天舉行，衛生局長陳潤秋表示，論壇聚焦五大癌症防治策略，分別是子宮頸抹片、糞便潛血檢查、乳房攝影、口腔黏膜檢查及低劑量電腦斷層（LDCT）。

衛生局新聞稿表示，台大醫院外科部主任陳晉興指出，肺癌初期常無症狀，LDCT能有效偵測高風險族群，他並以臨床病例說明早期治療的重要性。

台北醫學大學乳房醫學中心教授杜世興，分析乳癌的遺傳、環境及生活型態風險因子，強調早期診斷搭配個人化治療能提升療效。

三軍總醫院大腸直腸外科醫師饒樹文則提醒，45歲以上應定期接受糞便潛血檢查，高風險者更應安排大腸鏡檢查，避免病情惡化。

陳潤秋表示，論壇不只宣導市府政策，更攜手社區推動健康的實踐，呼籲市民把握免費篩檢資源，為自己與家人多一層健康保障。