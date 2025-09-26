聽新聞
教師節連假出遊當心 國道10大地雷路段看這裡
交通部高公局表示，明天為教師節連續假期首日，預估國道交通量為116百萬車公里，為平日年平均 (92百萬車公里) 1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。
高公局指出，今日（9/26）為教師節連續假期前一天上班日，西部國道於下午16時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1東湖至圓山南下、桃園至內壢南下、路竹至岡山南下、桃園至泰山轉接道北上、國1高架汐止端至環北南下、國3新店至土城南下，其餘國道路段大致正常。截至17時，國道交通量為71.7百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里。
交通部高公局表示，相關疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。
明天各地大多為多雲到晴，可能有大量出遊車潮，預判明日重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。
