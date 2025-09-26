金門—汶萊直航包機首航 94國際旅客抵金感受熱情魅力

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，金門縣政府特別準備「金門限定文創紀念品」送給旅客。記者蔡家蓁／攝影
「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，金門縣政府特別準備「金門限定文創紀念品」送給旅客。記者蔡家蓁／攝影

為拓展國際旅遊市場、深化與東南亞觀光合作，「金門汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，由汶萊皇家航空（Royal Brunei Airlines）執飛，首發班機共搭載94位國際旅客抵達金門，同時也有148位金門鄉親啟程飛往汶萊，不少參加首航的金門鄉親都相當開心，直呼「省了一段轉機機票和住宿費，出國變得更簡單！」

首航班機於今天下午13時37分順利降落金門尚義機場，機場特別以象徵吉祥圓滿的「水門禮」迎接首批國際旅客，消防車噴灑水柱形成壯觀拱門，縣府副縣長李文良、觀光處副處長何桂泉也到場親自接機，並致贈每位旅客一份「金門限定文創紀念品」，現場更安排太鼓與舞獅表演，展現濃厚的在地文化風情，讓許多外國旅客紛紛拿起手機拍照紀錄。

來自汶萊的林小姐第一次踏上金門就興奮表示，「一下飛機就看到舞獅和傳統表演，好像參加了一場盛大的慶典，非常驚喜！」另一名馬來西亞旅客陳先生也說，「金門結合戰地歷史與人情味，是與台灣本島截然不同的旅行體驗。」

此次包機也吸引汶萊中華台北旅汶僑民協會組團來訪，由主席林長鎮親自率隊。他表示，以前回來家鄉金門都要先到台北在轉機回金，浪費了很多時間，這趟直飛包機相當方便，行程很難得，他們團員中有人待在金門旅遊，也有人直接趕到碼頭，準備小三通到廈門遊玩，大家都非常期待，也希望未來能常態化。與林主席相交多年的金門仕紳王振利也特地到場迎接，場面溫馨感人。

縣長陳福海表示，縣府持續推動創新且具潛力的觀光項目，此次包機的成功，不僅強化了金門與東南亞的鏈結，也為雙邊文化互訪奠定基礎。未來金門有望吸引更多僑民返鄉尋根，並進一步推升國際旅遊市場的競爭力。

副縣長李文良指出，透過包機模式，不僅能加深金門與僑界的情誼，也展現開拓航線的可行性。縣府觀光處將持續支持，並透過市場評估與潛力分析，研議未來以每月或每季定期航班的方式推動，開發多國際包機路線的潛在國際客人，期盼為金門觀光注入更多動能。

由於此次為包機航班，包括海關、防檢局與移民署人員都是從水頭碼頭臨時抽調支援尚義機場，許多人從上午11時起便投入出入境通關工作，直到下午3時才得以用餐，相當辛苦。不少搭乘包機的鄉親看到CIQS人員也開心表示，「好像真的要出國一樣！」更有民眾全家總動員搭機旅遊，直呼「不用轉機又能全家出國玩，太開心了！」

「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，首發班機共搭載94位國際旅客抵達金門，旅客開心的揮手致意。記者蔡家蓁／攝影
「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，首發班機共搭載94位國際旅客抵達金門，旅客開心的揮手致意。記者蔡家蓁／攝影
「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，首發班機共搭載94位國際旅客抵達金門，CIQS人員到場進行行李安檢。記者蔡家蓁／攝影
「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，首發班機共搭載94位國際旅客抵達金門，CIQS人員到場進行行李安檢。記者蔡家蓁／攝影
「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，首發班機共搭載94位國際旅客抵達金門，機場特別以象徵吉祥圓滿的「水門禮」迎接首批國際旅客。記者蔡家蓁／攝影
「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，首發班機共搭載94位國際旅客抵達金門，機場特別以象徵吉祥圓滿的「水門禮」迎接首批國際旅客。記者蔡家蓁／攝影
「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，金門副縣長到機場迎接旅客。記者蔡家蓁／攝影
「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，金門副縣長到機場迎接旅客。記者蔡家蓁／攝影
此次包機也吸引汶萊中華台北旅汶僑民協會組團來訪，由主席林長鎮（左）親自率隊，與林長鎮有同學情誼的金門仕紳王振利（右）也特地到場迎接，場面溫馨感人。記者蔡家蓁／攝影
此次包機也吸引汶萊中華台北旅汶僑民協會組團來訪，由主席林長鎮（左）親自率隊，與林長鎮有同學情誼的金門仕紳王振利（右）也特地到場迎接，場面溫馨感人。記者蔡家蓁／攝影

金門 汶萊

