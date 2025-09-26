如何解宿醉最有效？ 網友狂推這幾招真的有差

喝酒後頭痛、口乾，甚至一早爬不起來，是不少人遇過的宿醉困擾。有網友在「mobile01」論壇發文求助，表示只要喝烈酒「必中獎」，不管威士忌還是琴酒，隔天一定爆頭，想問大家到底有沒有解宿醉的最佳策略。

貼文一出引發熱烈討論，許多人分享親身經驗。有人建議「喝酒前先吃西瓜」或「碳水墊底」；也有人靠蜂蜜水、運動飲料或氣泡水來緩解。還有網友直言，喝之前先吞B群或薑黃，隔天差很多，「不會像以前宿醉到爬不起來」。

也有搞笑派網友回應，認為最有效的方法就是「不要停，繼續喝」，甚至大推「醒來再乾一杯就好」。不過，過來人提醒，烈酒品質有差，便宜酒因為雜質多才容易宿醉，選擇好酒反而不太會中獎。

而強調根本之道的另一邊，則認為最有效的方式就是避免飲酒，應酬再多也應該以身體健康為先。同時提醒，平時若能養成護肝習慣，搭配營養補充品，就有機會從源頭降低宿醉發生的風險。

對此，專家建議，像是蜂蜜水因含有特殊果糖，能加速酒精代謝並減緩頭痛；番茄汁則能降低酒後的暈眩；葡萄、柚子、香蕉等水果，也都有助於舒緩噁心或胸悶不適。最基本的方法還是大量補水，避免脫水造成更嚴重的宿醉症狀。無論什麼偏方，不喝酒或是僅適量飲酒才是避免宿醉的不二法門。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康