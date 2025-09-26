基隆10/1起公費流感及新冠疫苗同步開打 採購流感10萬劑

秋冬是呼吸道傳染病好發的季節，基隆市衛生局表示，10月1日起流感與新冠（LP.8.1）疫苗將同步開打，民眾可就近前往七區衛生所或轄內54家合約醫療院所接種。另10月安排104處社區接種站及增加假日夜間接種服務，民眾可多加利用。

衛生局說，今年度流感與新冠疫苗分兩階段開打，第一階段自10月1日起開放，接種對象包括：65歲（原住民55歲）以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫人員、其他高風險族群等對象。另外，6歲至49歲一般健康民眾將不再提供公費新冠疫苗接種。

第二階段則於11月1日開始，提供50至64歲無高風險慢性病民眾接種。凡符合以上接種對象之民眾，請盡速完成疫苗接種，以建立保護力，避免感染與重症風險。

基隆市衛生局長張賢政說，今年度已採購流感疫苗10萬6000劑，提供符合資格民眾施打。流感並非一般感冒，嚴重時恐引發肺炎、腦炎、心肌炎等併發症；新冠病毒同樣可能導致重症、住院甚至死亡，對長者及慢性病患者威脅尤大，請符儘速完成接種。另針對學生及住在長照機長者，衛生局也會安排集中接種，以快速提升群體保護力。

衛生局也提醒，請民眾務必盡速前往接種公費流感或新冠疫苗，並請攜帶健保卡，兒童則請加帶兒童健康手冊前往接種。