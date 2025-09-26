快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

基隆10/1起公費流感及新冠疫苗同步開打 採購流感10萬劑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆10月1日起公費流感及新冠疫苗同步開打，採購流感10萬劑。圖／衛生局提供
基隆10月1日起公費流感及新冠疫苗同步開打，採購流感10萬劑。圖／衛生局提供

秋冬是呼吸道傳染病好發的季節，基隆市衛生局表示，10月1日起流感與新冠（LP.8.1）疫苗將同步開打，民眾可就近前往七區衛生所或轄內54家合約醫療院所接種。另10月安排104處社區接種站及增加假日夜間接種服務，民眾可多加利用。

衛生局說，今年度流感與新冠疫苗分兩階段開打，第一階段自10月1日起開放，接種對象包括：65歲（原住民55歲）以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫人員、其他高風險族群等對象。另外，6歲至49歲一般健康民眾將不再提供公費新冠疫苗接種。

第二階段則於11月1日開始，提供50至64歲無高風險慢性病民眾接種。凡符合以上接種對象之民眾，請盡速完成疫苗接種，以建立保護力，避免感染與重症風險。

基隆市衛生局長張賢政說，今年度已採購流感疫苗10萬6000劑，提供符合資格民眾施打。流感並非一般感冒，嚴重時恐引發肺炎、腦炎、心肌炎等併發症；新冠病毒同樣可能導致重症、住院甚至死亡，對長者及慢性病患者威脅尤大，請符儘速完成接種。另針對學生及住在長照機長者，衛生局也會安排集中接種，以快速提升群體保護力。

衛生局也提醒，請民眾務必盡速前往接種公費流感或新冠疫苗，並請攜帶健保卡，兒童則請加帶兒童健康手冊前往接種。

相關接種服務資訊可上基隆市衛生局官網查詢（https://www.klchb.klcg.gov.tw/tw/klchb/1481.html）。

基隆10月1日起公費流感及新冠疫苗同步開打，採購流感10萬劑。圖／衛生局提供
基隆10月1日起公費流感及新冠疫苗同步開打，採購流感10萬劑。圖／衛生局提供

衛生局 新冠疫苗 流感疫苗

延伸閱讀

流感升溫…石崇良宣布放寬3類人用抗病毒藥 花蓮收容所提前打疫苗

流感流行期提早到！北市校園疫情比去年暴增逾4倍 衛生局籲盡快打疫苗

流感+新冠打滿「雙重防護」公費疫苗10月起開打 北榮今開放預約

流感升溫！北市開學後逾2000人次確診 學校可評估是否停課

相關新聞

金門—汶萊直航包機首航 94國際旅客抵金感受熱情魅力

為拓展國際旅遊市場、深化與東南亞觀光合作，「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，由汶萊皇家航空（Royal Brune...

基本工資明年確定調漲！約790萬人健保費每月多18元 將挹注43億元給健保

基本工資連十漲，勞動部審議基本工資，明年起確定調升至2萬9500元，連帶影響民眾健保費用，衛福部社會保險司粗估約790萬...

連續三周連假交通狀況讓人怕怕 新北可能塞車點有這些

從明天起，包括教師節、中秋節及國慶日將有連續3周連假，預估國道及風景區將湧現大量車潮，新北市交通局、警察局針對觀光風景區...

馮世寬歷經肺腺癌...打疫苗後心臟衰竭 硬漢首度談如何治療挺過來

彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作向衛福部申請引進「自體免疫細胞(NK)」治療癌症，原本僅能治療第4期癌症，現在能提早施用於...

基隆10/1起公費流感及新冠疫苗同步開打 採購流感10萬劑

秋冬是呼吸道傳染病好發的季節，基隆市衛生局表示，10月1日起流感與新冠（LP.8.1）疫苗將同步開打，民眾可就近前往七區...

彭啓明：韌性和減碳並進 危機壓力變轉機商機

環境部長彭啓明今天表示，減碳一定要產業帶動，淨零不能只靠政府，只有韌性和減碳並進，才能將氣候變遷危機壓力變成轉機、商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。