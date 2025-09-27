不是只有口渴才算缺水！網友熱議6大身體缺水警訊



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「身體缺水跡象」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議身體缺水的徵兆有哪些。

夏季天氣炎熱、冷氣吹整天，或是一忙就忘了喝水，常讓人不知不覺陷入缺水狀態。許多人以為「口渴」才代表缺水，但其實身體早就會釋放不同信號，只是容易被忽略。本篇便整理出網友熱議的六大「身體缺水跡象」，提醒你適時補水，避免身體亮紅燈！

睡滿八小時仍感疲倦可能是身體缺水？醫師籲別等「口乾舌燥」才補水

▲ 網友熱議六大身體缺水跡象 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「身體缺水跡象」的討論，可以發現「身體疲倦」是最常見的情況之一。有網友發文表示自己「明明睡足8小時卻仍感到疲累」，留言區除了提及常見的作息或壓力因素外，也有人猜測道「是不是水喝不夠？」。

對此，專家解釋，當身體缺水時，體內循環速率會下降、氧氣供應變少，自然容易感到疲倦、精神不振。至於如何正確補水，則有營養師指出「並非喝越多越好」，若一次性飲用過量，反而會增加腎臟負擔。

聲量第二名的「口乾舌燥」也是網友們最直觀感受到的缺水徵兆。有醫師表示，「當你覺得口渴，其實身體早就處於輕度脫水狀態」，因此呼籲大家應主動補水，「不要等渴了才喝」。特別在夏季高溫的環境下，即便沒有直接曝曬，流汗、呼吸等都會讓身體在不知不覺中流失水分，建議外出時隨身攜帶水瓶，以小口多次的方式補充、並適度攝取電解質，才能維持良好的水分平衡。

此外，身體缺水也可能伴隨「頭暈、噁心」的不適感。有網友分享，自己在健身時經常容易頭暈想吐，並對原因感到疑惑；留言區便有民眾提出，運動過程中水分與電解質快速流失、腦部供氧暫時不足，就容易出現暈眩或反胃的情況。

另一方面，「尿量減少、尿液顏色變深」也是常見的缺水症狀，有醫師以詼諧的方式說明這是因為「身體啟動了『省水模式』」，腎臟會分泌抗利尿激素，將原本要排出的水分重新回收，以維持血液循環，也因此尿液顏色可以作為反映身體水分狀態的指標。

「皮膚乾燥鬆弛」也是容易被忽視的缺水徵兆。缺水會讓油脂分泌失衡，造成乾燥脫皮、甚至引發粉刺與痘痘，長期下來更會使肌膚失去彈性、顯得暗沉鬆弛，讓網友笑稱「真的要多喝水，不然皮膚乾到可以撒鹽」。

而「便祕」也常與體內水分不足有關，一位民眾發文請益排便不順的改善方法，引來熱烈回覆，網友紛紛提出「每天喝足水並維持清淡飲食」、「益生菌搭配充足水分」等方法，點出充足的水分是幫助糞便軟化、促進腸道蠕動的重要關鍵。

缺水的症狀並不僅止於口渴，還可能從精神、皮膚狀態到腸道健康等多方面反映出來，並影響身體運作。與其等到出現口渴訊號才補充水分，不如養成分次、小口補充的習慣，並透過攝取含水量高的水果與蔬菜來增加水分來源，讓身體維持最佳狀態。





調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「身體缺水跡象」相關討論則數。

觀測期間：2025/05/10~2025/08/10，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

