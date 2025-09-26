連續三周連假交通狀況讓人怕怕 新北可能塞車點有這些

從明天起，包括教師節、中秋節及國慶日將有連續3周連假，預估國道及風景區將湧現大量車潮，新北市交通局、警察局針對觀光風景區及快速道路等地研擬交通疏導措施，新北市長侯友宜今至交控中心關心連假前交通路況，指示警察局在市境國道交流道聯絡道路路口全力疏導，並指示各局處啟動「秋冬安全行計畫」。

侯友宜表示，因應連假期間返鄉出遊大量車流，交通局提前啟動交通戰情室，透過市政交通儀表板即時監控國道及市區主要幹道的車流，並對各風景區的人流及車流進行有效管控，大幅提升疏運效率，交控中心更是24小時全天候監控，警察局也加強勤務編組動員部署，全力疏導交通。

交通局長鍾鳴時說，新北市境內銜接國道路段，包括台65線接國3土城交流道和國1五股交流道，以及台64線接國3中和交流道和國1五股交流道等入口匝道，從今天下午4起即湧現提前返鄉車潮，預估明天連假第1天上午10時起更將湧入大量南下車潮，往國5的車流更會提早在6時起湧現。

教師節連假預計以出遊車潮為主，因此明天下午和後天在老街及商場周邊、烏來台9甲線、淡水和東北角等觀光風景區也將會有大量出遊的人車潮。

教師節連假後緊接是10月4日至10月6日中秋節連假，以及10月10日至10 月12日國慶日連假，高速公路局為使連假期間國道車流順暢，連續假期間0時至5時，國道暫停收費，開車返鄉民眾可多加利用。