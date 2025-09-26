快訊

基本工資明年確定調漲！約790萬人健保費每月多18元 將挹注43億元給健保

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
好消息基本工資連十漲，明年起將調升至2萬9500元，連帶影響民眾健保費用，衛福部社會保險司粗估約790萬人健保費受影響，平均每人每月需多繳18元，估計每年可挹注健保43億元。本報資料照片。
基本工資連十漲，勞動部審議基本工資，明年起確定調升至2萬9500元，連帶影響民眾健保費用，衛福部社會保險司粗估約790萬人健保費受影響，平均每人每月需多繳18元，估計每年可挹注健保43億元。

從蔡英文到賴清德總統任內，最低工資已經連續9年調漲，月薪從2016年的2萬8元調升至今年的2萬8590元，調幅約42.9%，時薪從120元漲至190元，調幅約58.3%，今天的審議會則有機會迎來最低工資連10漲。

「全民健康保險投保金額分級表」將經公告後，於明年1月1日正式上路。社保司代理司長陳真慧表示，此次修正與基本工資調升有關，依健保法第19條規定月投保金額最低要符合最低基本薪資，因調升基本工資至2萬9500元，因此組別級距第一組的1、2級合併，第二組第1級的最低薪資也同步調整，並從總共59級變成58級。

而民眾最關心的要多繳多少保費，陳真慧說，影響人數約790萬人，平均每人每月要多繳18元，而投保身分類別也有3類型會受影響，受雇者約338萬人，每月需增加12元、農漁民約174萬人，每月需增加15元、職業工會約271人，每月需增加28元為最多。而明年健保將挹注43億元，其中政府15億元、雇主11億元及受雇者17億元。

