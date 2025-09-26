馮世寬歷經肺腺癌...打疫苗後心臟衰竭 硬漢首度談如何治療挺過來

彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作向衛福部申請引進「自體免疫細胞(NK)」治療癌症，原本僅能治療第4期癌症，現在能提早施用於1到3期，希望提高癌症治癒率，今天前國防部長馮世寬也現身說法，自己經歷肺腺癌、打完疫苗後的心臟衰竭一度危急，在施用自體免疫細胞治療後，身體才恢復正常，終於找回生活品質。

彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作共同申請「自體免疫細胞(NK)治療實體癌第1到3期，經標準治療無效」細胞治療技術案，已獲衛福部同意，核准的癌症項目包括大腸直腸癌、肺癌、肝癌與乳癌等4項。

不過因NK細胞治療是高額的自費項目，尚寧生技董事長林興瑞也回饋彰化偏鄉弱勢族群，將開放部分名額大幅減免NK細胞製作費，與秀傳攜手照顧弱勢病患。

秀傳醫療體系彰化院區癌症醫院院長張正雄表示，秀傳醫療體系深耕細胞治療，與尚寧生物科技合作的細胞製備技術來自於日本腫瘤醫學研究所「日本免疫學權威的多田和弘博士」所研發，僅須從患者身上抽取少量血液，經2周培養就能擴增活化數十億的NK細胞，透過靜脈注射的方式將NK細胞送回患者體內，即可攻擊癌細胞達到治療目的。此特有技術所培養的NK細胞毒殺癌細胞能力強，副作用輕，安全性高，可合併一般常規治療，患者無須搭飛機到日本，就能在彰濱秀傳治療。

張正雄說，以往NK細胞治療只能用於第4期癌症，此次向衛福部申請開放讓第一到三期癌症也能使用，將能提高治癒率。

81歲的前退輔會主委馮世寬今天也現身說法，他從國防部長退休後，歷經肺腺癌，還有2022年新冠疫情時，為了鼓勵榮民打疫苗，他帶頭打，但打了二劑疫苗後，竟心室顫動、心臟衰竭，一度危急，住院手術後，連走路都不能走，想到以前自己還曾是學校田徑隊隊長，竟會連路都走不了。