快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

聽新聞
0:00 / 0:00

馮世寬歷經肺腺癌...打疫苗後心臟衰竭 硬漢首度談如何治療挺過來

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作，以自體免疫細胞(NK)」治療癌症，秀傳醫療體系總裁黃明和、前國防部長馮世寬、尚寧生技董事長林興瑞（右到左)進行交流。記者林宛諭／攝影
彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作，以自體免疫細胞(NK)」治療癌症，秀傳醫療體系總裁黃明和、前國防部長馮世寬、尚寧生技董事長林興瑞（右到左)進行交流。記者林宛諭／攝影

彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作向衛福部申請引進「自體免疫細胞(NK)」治療癌症，原本僅能治療第4期癌症，現在能提早施用於1到3期，希望提高癌症治癒率，今天前國防部長馮世寬也現身說法，自己經歷肺腺癌、打完疫苗後的心臟衰竭一度危急，在施用自體免疫細胞治療後，身體才恢復正常，終於找回生活品質。

彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作共同申請「自體免疫細胞(NK)治療實體癌第1到3期，經標準治療無效」細胞治療技術案，已獲衛福部同意，核准的癌症項目包括大腸直腸癌、肺癌、肝癌與乳癌等4項。

不過因NK細胞治療是高額的自費項目，尚寧生技董事長林興瑞也回饋彰化偏鄉弱勢族群，將開放部分名額大幅減免NK細胞製作費，與秀傳攜手照顧弱勢病患。

秀傳醫療體系彰化院區癌症醫院院長張正雄表示，秀傳醫療體系深耕細胞治療，與尚寧生物科技合作的細胞製備技術來自於日本腫瘤醫學研究所「日本免疫學權威的多田和弘博士」所研發，僅須從患者身上抽取少量血液，經2周培養就能擴增活化數十億的NK細胞，透過靜脈注射的方式將NK細胞送回患者體內，即可攻擊癌細胞達到治療目的。此特有技術所培養的NK細胞毒殺癌細胞能力強，副作用輕，安全性高，可合併一般常規治療，患者無須搭飛機到日本，就能在彰濱秀傳治療。

張正雄說，以往NK細胞治療只能用於第4期癌症，此次向衛福部申請開放讓第一到三期癌症也能使用，將能提高治癒率。

81歲的前退輔會主委馮世寬今天也現身說法，他從國防部長退休後，歷經肺腺癌，還有2022年新冠疫情時，為了鼓勵榮民打疫苗，他帶頭打，但打了二劑疫苗後，竟心室顫動、心臟衰竭，一度危急，住院手術後，連走路都不能走，想到以前自己還曾是學校田徑隊隊長，竟會連路都走不了。

馮世寬說，後來接受NK細胞治療後，增加免疫力，身體慢慢修復回來，現在又能健步如飛，生活品質也變好了。

彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作，以自體免疫細胞(NK)」治療癌症，使用-170度C的細胞保存庫。圖／秀傳醫院提供
彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作，以自體免疫細胞(NK)」治療癌症，使用-170度C的細胞保存庫。圖／秀傳醫院提供
彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作，以自體免疫細胞(NK)」治療癌症，希望提高癌症治癒率。記者林宛諭／攝影
彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作，以自體免疫細胞(NK)」治療癌症，希望提高癌症治癒率。記者林宛諭／攝影

癌症 國防部 患者

延伸閱讀

流感流行期提早到！北市校園疫情比去年暴增逾4倍 衛生局籲盡快打疫苗

長期乾咳恐為肺纖維化警訊...5年存活率不到五成 建議打疫苗

就要當軍營硬漢！李濬榮計畫明年入伍「自願挑戰海軍陸戰隊」Man爆選擇嚇壞金在中：瘋了嗎😱

中興、秀傳簽訂五年千萬合作 攜手推動物微創

相關新聞

金門—汶萊直航包機首航 94國際旅客抵金感受熱情魅力

為拓展國際旅遊市場、深化與東南亞觀光合作，「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，由汶萊皇家航空（Royal Brune...

基本工資明年確定調漲！約790萬人健保費每月多18元 將挹注43億元給健保

基本工資連十漲，勞動部審議基本工資，明年起確定調升至2萬9500元，連帶影響民眾健保費用，衛福部社會保險司粗估約790萬...

連續三周連假交通狀況讓人怕怕 新北可能塞車點有這些

從明天起，包括教師節、中秋節及國慶日將有連續3周連假，預估國道及風景區將湧現大量車潮，新北市交通局、警察局針對觀光風景區...

馮世寬歷經肺腺癌...打疫苗後心臟衰竭 硬漢首度談如何治療挺過來

彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作向衛福部申請引進「自體免疫細胞(NK)」治療癌症，原本僅能治療第4期癌症，現在能提早施用於...

基隆10/1起公費流感及新冠疫苗同步開打 採購流感10萬劑

秋冬是呼吸道傳染病好發的季節，基隆市衛生局表示，10月1日起流感與新冠（LP.8.1）疫苗將同步開打，民眾可就近前往七區...

彭啓明：韌性和減碳並進 危機壓力變轉機商機

環境部長彭啓明今天表示，減碳一定要產業帶動，淨零不能只靠政府，只有韌性和減碳並進，才能將氣候變遷危機壓力變成轉機、商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。