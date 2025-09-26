駐雪梨台灣觀光服務分處揭牌 助攻拓展大洋洲市場

交通部觀光署「駐雪梨台灣觀光服務分處」（TTIC）昨天舉行揭牌儀式，將協助台灣觀光業拓展大洋洲市場，同時作為台灣推動新南向觀光政策的戰略據點。觀光署副署長黃勢芳在現場替TTIC揭開服務牌匾，宣示台灣觀光在澳紐市場邁向新頁。

黃勢芳致詞時表示，疫情後澳洲和紐西蘭的出境旅遊市場全面回溫，其中前來台灣的澳、紐旅客人次也呈現正成長；台灣對澳、紐旅客來說，屬於新興旅遊目的地，而且台、澳與台、紐之間每週高達大約20架次直航航班，有助市場推廣。

黃勢芳指出，觀光署相當看好澳、紐市場的成長潛力；透過「駐雪梨台灣觀光服務分處」的成立，可提供澳、紐旅客更即時且全面的觀光資訊服務。

黃勢芳強調，「駐雪梨台灣觀光服務分處」作為服務樞紐，有助強化與當地業者及媒體的互動交流，並且深化同異業連結合作，提升台灣觀光品牌知名度與形象。

駐澳洲代表徐佑典也出席「駐雪梨台灣觀光服務分處」開幕儀式。徐佑典致詞時表示，近年台、澳關係穩健成長，雙邊不論在經貿、教育、觀光及人員往來等各領域皆有顯著進展；而台灣在澳洲設立「駐雪梨台灣觀光服務分處」，不僅有助推動雙向旅遊交流，更彰顯雙方合作的堅實基礎。