駐雪梨台灣觀光服務分處揭牌 助攻拓展大洋洲市場
交通部觀光署「駐雪梨台灣觀光服務分處」（TTIC）昨天舉行揭牌儀式，將協助台灣觀光業拓展大洋洲市場，同時作為台灣推動新南向觀光政策的戰略據點。觀光署副署長黃勢芳在現場替TTIC揭開服務牌匾，宣示台灣觀光在澳紐市場邁向新頁。
黃勢芳致詞時表示，疫情後澳洲和紐西蘭的出境旅遊市場全面回溫，其中前來台灣的澳、紐旅客人次也呈現正成長；台灣對澳、紐旅客來說，屬於新興旅遊目的地，而且台、澳與台、紐之間每週高達大約20架次直航航班，有助市場推廣。
黃勢芳指出，觀光署相當看好澳、紐市場的成長潛力；透過「駐雪梨台灣觀光服務分處」的成立，可提供澳、紐旅客更即時且全面的觀光資訊服務。
黃勢芳強調，「駐雪梨台灣觀光服務分處」作為服務樞紐，有助強化與當地業者及媒體的互動交流，並且深化同異業連結合作，提升台灣觀光品牌知名度與形象。
駐澳洲代表徐佑典也出席「駐雪梨台灣觀光服務分處」開幕儀式。徐佑典致詞時表示，近年台、澳關係穩健成長，雙邊不論在經貿、教育、觀光及人員往來等各領域皆有顯著進展；而台灣在澳洲設立「駐雪梨台灣觀光服務分處」，不僅有助推動雙向旅遊交流，更彰顯雙方合作的堅實基礎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言