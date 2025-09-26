聽新聞
嘉嘉南TPASS通勤月票通過審查 999元暢行3縣市
嘉義市政府與嘉義縣、台南市政府聯手向交通部公路局提案的「嘉嘉南TPASS跨城際通勤月票計畫」，22日通過審查，今天公路局函文核准。其中備受關注的999元月票方案，將可無限次搭乘嘉義市、嘉義縣與台南市所有公共運輸工具及台鐵區域列車，為南部地區通勤族帶來交通新選擇。
市長黃敏惠指出，市府長期致力於建構友善、便捷的大眾運輸環境，自109年起推動市區公車、幸福巴士及公共自行車使用電子票證免費搭乘政策，並於113年響應TPASS月票政策，啟用「大嘉義生活圈通勤月票」。此次跨縣市合作，則是進一步回應民眾通勤與通學需求，盼藉此減輕交通支出，實現交通平權。
本次通過的月票方案共計3種。第一種為台南市境內公共運輸加嘉嘉南區域台鐵通勤月票，售價799元，已於9月15日由台南市先行上線；第二種為嘉義縣市公共運輸加嘉嘉南區域台鐵，售價同為799元；第三種則為最高等級的整合型月票，售價999元，適用於嘉義縣市與台南市境內所有公共運輸工具與區域台鐵列車，使用者可無限次搭乘，享受最大交通彈性。
嘉市交通處長許啟明表示，嘉義縣市尚須整合至MeNGo電子票證系統，因此第二、三方案仍需進行車機與後台系統的軟硬體修改，包括2600多輛公車、幸福巴士、自行車及台鐵23站的設備更新。預計完成測試後，將儘速公布上線日期，盼市民早日享受政策帶來的便利。
此外，嘉市目前仍持續提供市區電動公車與幸福巴士持卡免費搭乘、YouBike 2.0前30分鐘享10元補助、YouBike 1.0前30分鐘免費等優惠，活動將延續至114年12月31日，鼓勵市民多加利用。更多資訊可至嘉義市公共運輸網站https://traffic.chiayi.gov.tw/查詢。
