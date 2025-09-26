快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉嘉南TPASS通勤月票通過審查 999元暢行3縣市

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
TPASS除嘉市區公車與公共自行車，也包含台南市與嘉義市台鐵通勤方案。圖／嘉市府提供
TPASS除嘉市區公車與公共自行車，也包含台南市與嘉義市台鐵通勤方案。圖／嘉市府提供

嘉義市政府與嘉義縣、台南市政府聯手向交通部公路局提案的「嘉嘉南TPASS跨城際通勤月票計畫」，22日通過審查，今天公路局函文核准。其中備受關注的999元月票方案，將可無限次搭乘嘉義市、嘉義縣與台南市所有公共運輸工具及台鐵區域列車，為南部地區通勤族帶來交通新選擇。

市長黃敏惠指出，市府長期致力於建構友善、便捷的大眾運輸環境，自109年起推動市區公車、幸福巴士及公共自行車使用電子票證免費搭乘政策，並於113年響應TPASS月票政策，啟用「大嘉義生活圈通勤月票」。此次跨縣市合作，則是進一步回應民眾通勤與通學需求，盼藉此減輕交通支出，實現交通平權。

本次通過的月票方案共計3種。第一種為台南市境內公共運輸加嘉嘉南區域台鐵通勤月票，售價799元，已於9月15日由台南市先行上線；第二種為嘉義縣市公共運輸加嘉嘉南區域台鐵，售價同為799元；第三種則為最高等級的整合型月票，售價999元，適用於嘉義縣市與台南市境內所有公共運輸工具與區域台鐵列車，使用者可無限次搭乘，享受最大交通彈性。

嘉市交通處長許啟明表示，嘉義縣市尚須整合至MeNGo電子票證系統，因此第二、三方案仍需進行車機與後台系統的軟硬體修改，包括2600多輛公車、幸福巴士、自行車及台鐵23站的設備更新。預計完成測試後，將儘速公布上線日期，盼市民早日享受政策帶來的便利。

此外，嘉市目前仍持續提供市區電動公車與幸福巴士持卡免費搭乘、YouBike 2.0前30分鐘享10元補助、YouBike 1.0前30分鐘免費等優惠，活動將延續至114年12月31日，鼓勵市民多加利用。更多資訊可至嘉義市公共運輸網站https://traffic.chiayi.gov.tw/查詢。

TPASS除嘉市區公車與公共自行車，也包含台南市與嘉義市台鐵通勤方案。圖／嘉市府提供
TPASS除嘉市區公車與公共自行車，也包含台南市與嘉義市台鐵通勤方案。圖／嘉市府提供
TPASS除嘉市區公車與公共自行車，也包含台南市與嘉義市台鐵通勤方案。圖／嘉市府提供
TPASS除嘉市區公車與公共自行車，也包含台南市與嘉義市台鐵通勤方案。圖／嘉市府提供
TPASS除嘉市區公車與公共自行車，也包含台南市與嘉義市台鐵通勤方案。圖／嘉市府提供
TPASS除嘉市區公車與公共自行車，也包含台南市與嘉義市台鐵通勤方案。圖／嘉市府提供

嘉義 台南 公共運輸

延伸閱讀

公路局工務士涉2度收賄 二審仍判刑計2年1月

桃園YouBike第1億名騎士出爐 他騎車上學意外成大獎幸運兒

高雄購買第200萬套TPASS市民 享1年免費搭乘

近高鐵、兒美館人潮多 民怨中壢青塘園YouBike不足擬增設站點

相關新聞

金門—汶萊直航包機首航 94國際旅客抵金感受熱情魅力

為拓展國際旅遊市場、深化與東南亞觀光合作，「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，由汶萊皇家航空（Royal Brune...

基本工資明年確定調漲！約790萬人健保費每月多18元 將挹注43億元給健保

基本工資連十漲，勞動部審議基本工資，明年起確定調升至2萬9500元，連帶影響民眾健保費用，衛福部社會保險司粗估約790萬...

連續三周連假交通狀況讓人怕怕 新北可能塞車點有這些

從明天起，包括教師節、中秋節及國慶日將有連續3周連假，預估國道及風景區將湧現大量車潮，新北市交通局、警察局針對觀光風景區...

馮世寬歷經肺腺癌...打疫苗後心臟衰竭 硬漢首度談如何治療挺過來

彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作向衛福部申請引進「自體免疫細胞(NK)」治療癌症，原本僅能治療第4期癌症，現在能提早施用於...

基隆10/1起公費流感及新冠疫苗同步開打 採購流感10萬劑

秋冬是呼吸道傳染病好發的季節，基隆市衛生局表示，10月1日起流感與新冠（LP.8.1）疫苗將同步開打，民眾可就近前往七區...

彭啓明：韌性和減碳並進 危機壓力變轉機商機

環境部長彭啓明今天表示，減碳一定要產業帶動，淨零不能只靠政府，只有韌性和減碳並進，才能將氣候變遷危機壓力變成轉機、商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。