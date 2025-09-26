彭啓明：韌性和減碳並進 危機壓力變轉機商機

環境部長彭啓明今天表示，減碳一定要產業帶動，淨零不能只靠政府，只有韌性和減碳並進，才能將氣候變遷危機壓力變成轉機、商機。

彭啓明今天出席在成功大學舉辦的「淨零科技戰略x產業永續高峰會」，他接受媒體聯訪指出，減碳一定要產業帶動，淨零不能只靠政府，也要帶動產業一起做，環境部期待產官學合作機制，積極推動。

至於台南、花蓮風災出現大量廢棄物，考驗地方政府；彭啓明表示，過往氣候變遷讓人感覺是做功德，做了好像比較沒結果，但現在不做是不行的，若將廢棄物視為資源，重新思維，天災讓韌性變得更重要，希望供應鏈更好更明確才能應付，產業減碳是最重要的，韌性和減碳並進。

成大表示，因應全球碳關稅時代產業挑戰，台灣若無法短期內建立低碳材料與戰略金屬自主能力，將在全球供應鏈淘汰賽中付出高昂代價，只有上中下游協力合作，分擔成本並創造差異化優勢，才能找到出口。

「淨零科技戰略x產業永續高峰會」聚焦「全球綠色競局下臺灣產業之轉型契機」、「打造低碳材料與半導體產業之綠色競爭力」、「都市採礦與戰略貴重金屬的前瞻布局」等三大主題，邀來鋼鐵、石化、化工、半導體等產業分享，希望奠定台灣在全球綠色新秩序中戰略地位，開啟下一條低碳成長曲線。