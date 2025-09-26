快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

彭啓明：韌性和減碳並進 危機壓力變轉機商機

中央社／ 台南26日電
「淨零科技戰略x產業永續高峰會」26日在台南成功大學登場，環境部長彭啓明（圖）表示，減碳一定要產業帶動，淨零不能只靠政府，也要帶動產業一起做，環境部期待產官學合作機制、積極推動。成功大學提供／中央社
「淨零科技戰略x產業永續高峰會」26日在台南成功大學登場，環境部長彭啓明（圖）表示，減碳一定要產業帶動，淨零不能只靠政府，也要帶動產業一起做，環境部期待產官學合作機制、積極推動。成功大學提供／中央社

環境部長彭啓明今天表示，減碳一定要產業帶動，淨零不能只靠政府，只有韌性和減碳並進，才能將氣候變遷危機壓力變成轉機、商機。

彭啓明今天出席在成功大學舉辦的「淨零科技戰略x產業永續高峰會」，他接受媒體聯訪指出，減碳一定要產業帶動，淨零不能只靠政府，也要帶動產業一起做，環境部期待產官學合作機制，積極推動。

至於台南、花蓮風災出現大量廢棄物，考驗地方政府；彭啓明表示，過往氣候變遷讓人感覺是做功德，做了好像比較沒結果，但現在不做是不行的，若將廢棄物視為資源，重新思維，天災讓韌性變得更重要，希望供應鏈更好更明確才能應付，產業減碳是最重要的，韌性和減碳並進。

成大表示，因應全球碳關稅時代產業挑戰，台灣若無法短期內建立低碳材料與戰略金屬自主能力，將在全球供應鏈淘汰賽中付出高昂代價，只有上中下游協力合作，分擔成本並創造差異化優勢，才能找到出口。

「淨零科技戰略x產業永續高峰會」聚焦「全球綠色競局下臺灣產業之轉型契機」、「打造低碳材料與半導體產業之綠色競爭力」、「都市採礦與戰略貴重金屬的前瞻布局」等三大主題，邀來鋼鐵、石化、化工、半導體等產業分享，希望奠定台灣在全球綠色新秩序中戰略地位，開啟下一條低碳成長曲線。

減碳 淨零 彭啓明 成功大學

延伸閱讀

中央地方兒少校園空品防護網 首選桃園啓英高中架監測

彭啓明：因應美對等關稅 擬碳費折扣或分期措施

民眾今抗議名間焚化爐環評 彭啓明：地方都要有處理垃圾的能力

影／德國廢核難達淨零碳排 彭啟明：未來乾淨核能可列選項

相關新聞

金門—汶萊直航包機首航 94國際旅客抵金感受熱情魅力

為拓展國際旅遊市場、深化與東南亞觀光合作，「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，由汶萊皇家航空（Royal Brune...

基本工資明年確定調漲！約790萬人健保費每月多18元 將挹注43億元給健保

基本工資連十漲，勞動部審議基本工資，明年起確定調升至2萬9500元，連帶影響民眾健保費用，衛福部社會保險司粗估約790萬...

連續三周連假交通狀況讓人怕怕 新北可能塞車點有這些

從明天起，包括教師節、中秋節及國慶日將有連續3周連假，預估國道及風景區將湧現大量車潮，新北市交通局、警察局針對觀光風景區...

馮世寬歷經肺腺癌...打疫苗後心臟衰竭 硬漢首度談如何治療挺過來

彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作向衛福部申請引進「自體免疫細胞(NK)」治療癌症，原本僅能治療第4期癌症，現在能提早施用於...

基隆10/1起公費流感及新冠疫苗同步開打 採購流感10萬劑

秋冬是呼吸道傳染病好發的季節，基隆市衛生局表示，10月1日起流感與新冠（LP.8.1）疫苗將同步開打，民眾可就近前往七區...

彭啓明：韌性和減碳並進 危機壓力變轉機商機

環境部長彭啓明今天表示，減碳一定要產業帶動，淨零不能只靠政府，只有韌性和減碳並進，才能將氣候變遷危機壓力變成轉機、商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。