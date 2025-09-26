快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

川普對專利藥開徵100%關稅 學者估對台影響不大 國內輸美多學名藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣藥學會理事長康照洲點出，我國藥物輸美規模不大，且多數不是專利、特殊藥品，預期影響規模不大。本報資料照片。
台灣藥學會理事長康照洲點出，我國藥物輸美規模不大，且多數不是專利、特殊藥品，預期影響規模不大。本報資料照片。

美國總統川普宣布，將針對未在美國設廠業者所生產的原廠藥品，開徵100％關稅。衛福部盤點，75項仰賴國外輸入且無替代藥物的必要藥品恐受影響。學者則點出，我國藥物輸美規模不大，且多數不是專利、特殊藥品，預期影響規模不大；受影響廠商，則可透過委託開發製造（CDMO）等模式，避開高關稅，但製造成本勢必增加。

陽明交大藥物科學院特聘教授康照洲指出，許多美國本土藥廠，因生產成本問題，外移至其他國家生產，川普提高關稅，目的是讓這些廠商回到美國生產，因應藥品高關稅，各國有不同策略，南韓某家藥廠，花費近百億美金，併購美國廠商，達到美國政府在美生產藥品要求，台灣也有規模較大的藥廠，併購美國藥廠進行CDMO，但即使找到合作夥伴委託製造，生產繩本仍會提高。

有專家提出，美國關稅政策導致國際藥價波動，會讓國內藥價攀升。康照洲說，美國藥品關稅制度，對國內藥價影響時機較難預估，若國際大藥廠受新制影響，都到美國設廠生產，藥品製造成本上升，國內若進口這些藥品，成本勢必上升，但國內引進專利新藥時間，與國際新藥上市時間向來存在1至2年落差，屆時國際藥價可能已開始下降，「成本一定會增加，但影響多大很難預估。」

國內輸美藥品，多數是學名藥，原廠藥輸美規模，僅每年0.17億美金。康照洲說，國際上學名藥來源國，以中國、印度、以色列為主，美國國內生產的學名藥不多，但需求卻很大，若貿然開徵高關稅，恐大幅提高醫療支出，因此川普並未瞄準學名藥開徵關稅，僅看重新藥研發，在國內輸美藥品以學名藥為主的現況下，對國內藥廠影響不大。

美國 藥品 規模

延伸閱讀

川普對原廠藥課100%關稅...藥界憂全球藥價波動 恐危及國內用藥可近性

川普喊「藥品課徵100%關稅」！美國設廠可豁免 專家：理論上保瑞（6472）應受惠

重量級發聲！Fed理事庫克遭川普開除 三位前聯準會主席挺留任

恐引發金融危機？川普再稱「3500億美元需預付」韓對美投資喬不攏

相關新聞

金門—汶萊直航包機首航 94國際旅客抵金感受熱情魅力

為拓展國際旅遊市場、深化與東南亞觀光合作，「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，由汶萊皇家航空（Royal Brune...

基本工資明年確定調漲！約790萬人健保費每月多18元 將挹注43億元給健保

基本工資連十漲，勞動部審議基本工資，明年起確定調升至2萬9500元，連帶影響民眾健保費用，衛福部社會保險司粗估約790萬...

連續三周連假交通狀況讓人怕怕 新北可能塞車點有這些

從明天起，包括教師節、中秋節及國慶日將有連續3周連假，預估國道及風景區將湧現大量車潮，新北市交通局、警察局針對觀光風景區...

馮世寬歷經肺腺癌...打疫苗後心臟衰竭 硬漢首度談如何治療挺過來

彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作向衛福部申請引進「自體免疫細胞(NK)」治療癌症，原本僅能治療第4期癌症，現在能提早施用於...

基隆10/1起公費流感及新冠疫苗同步開打 採購流感10萬劑

秋冬是呼吸道傳染病好發的季節，基隆市衛生局表示，10月1日起流感與新冠（LP.8.1）疫苗將同步開打，民眾可就近前往七區...

彭啓明：韌性和減碳並進 危機壓力變轉機商機

環境部長彭啓明今天表示，減碳一定要產業帶動，淨零不能只靠政府，只有韌性和減碳並進，才能將氣候變遷危機壓力變成轉機、商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。