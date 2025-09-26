川普對專利藥開徵100%關稅 學者估對台影響不大 國內輸美多學名藥

美國總統川普宣布，將針對未在美國設廠業者所生產的原廠藥品，開徵100％關稅。衛福部盤點，75項仰賴國外輸入且無替代藥物的必要藥品恐受影響。學者則點出，我國藥物輸美規模不大，且多數不是專利、特殊藥品，預期影響規模不大；受影響廠商，則可透過委託開發製造（CDMO）等模式，避開高關稅，但製造成本勢必增加。

陽明交大藥物科學院特聘教授康照洲指出，許多美國本土藥廠，因生產成本問題，外移至其他國家生產，川普提高關稅，目的是讓這些廠商回到美國生產，因應藥品高關稅，各國有不同策略，南韓某家藥廠，花費近百億美金，併購美國廠商，達到美國政府在美生產藥品要求，台灣也有規模較大的藥廠，併購美國藥廠進行CDMO，但即使找到合作夥伴委託製造，生產繩本仍會提高。

有專家提出，美國關稅政策導致國際藥價波動，會讓國內藥價攀升。康照洲說，美國藥品關稅制度，對國內藥價影響時機較難預估，若國際大藥廠受新制影響，都到美國設廠生產，藥品製造成本上升，國內若進口這些藥品，成本勢必上升，但國內引進專利新藥時間，與國際新藥上市時間向來存在1至2年落差，屆時國際藥價可能已開始下降，「成本一定會增加，但影響多大很難預估。」

國內輸美藥品，多數是學名藥，原廠藥輸美規模，僅每年0.17億美金。康照洲說，國際上學名藥來源國，以中國、印度、以色列為主，美國國內生產的學名藥不多，但需求卻很大，若貿然開徵高關稅，恐大幅提高醫療支出，因此川普並未瞄準學名藥開徵關稅，僅看重新藥研發，在國內輸美藥品以學名藥為主的現況下，對國內藥廠影響不大。