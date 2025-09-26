台灣兒童近視率全球居高 HOYA新樂學鏡片延緩近視加深

「HOYA新樂學延緩兒童近視鏡片」記者會集結產業領袖展現共同願景(左起小林眼鏡總經理張騰達、寶島眼鏡營運長許正格、青埔諾貝爾眼科院長簡乾証、諾貝爾眼科總院長＆台灣眼視光醫學會理事長張朝凱教授、HOYA董事總經理關國強、大學光學總經理盧政宏、豐原大學眼科執行院長徐浩恩、EyePlus聚英視光眼科集團醫療長賴威廷、台中台全眼科主治醫師林盈佑、澄清眼科)。 圖／豪雅光學 提供

台灣兒童近視率長年居高不下，根據國民健康署調查，18歲以下青少年近視盛行率高達87.2%，位居全球前三名。幼兒園大班近視率已近10%，小學一年級達20%，到六年級更高達70.6%。數位時代加上學業壓力，導致兒童近距離用眼過度、戶外活動不足，成為近視惡化的主要原因。

HOYA新樂學鏡片具有6年臨床實證，是全台首款通過TFDA第二等級醫療器材認證的產品。 圖／豪雅光學 提供

面對這股近視失控的浪潮，日本鏡片領導品牌HOYA豪雅光學日前於台北舉辦「2025HOYA新樂學延緩兒童近視鏡片」記者會，正式發表台灣首款通過TFDA二級醫材認證的「HOYA新樂學延緩兒童近視加深鏡片」。此產品擁有6年臨床實證，採用HOYA獨家D.I.M.S.（Defocus Incorporated Multiple Segments）技術，能在提供清晰視力的同時，有效延緩眼軸增長。臨床結果顯示，可減緩近視加深及眼軸拉長達 60%，成為守護兒童眼睛健康的重要里程碑。

HOYA豪雅光學董事總經理關國強表示，HOYA新樂學鏡片能有效延緩近視加深60%。 圖／豪雅光學 提供

HOYA豪雅光學董事總經理關國強表示：「傳統眼鏡只能矯正視力，卻無法阻止度數增加。HOYA新樂學鏡片的問世，提供家長一個兼顧『矯正』與『延緩』的全新選擇，真正守護孩子視力。」

記者會現場並邀集大學眼科、諾貝爾眼科、聚英眼科、台全眼科，以及連鎖眼鏡通路如大學眼鏡、寶島眼鏡、小林眼鏡共同參與，舉辦專家會談，以「近視失控的危機」為題，深入剖析兒童近視問題。專家指出，兒童一旦近視，平均每年將增加75至100度，若未及時控制，恐演變為高度近視，大幅提升早發性白內障、視網膜剝離等眼疾風險。醫師更以「氣球拉薄隨時可能爆裂」比喻高度近視的危險性，提醒家長近視延緩的重要性。

眼科醫師進一步強調，除了正確配戴具臨床實證的專業鏡片，家長也應協助孩子養成良好用眼習慣，包括保持閱讀距離、每日戶外活動至少兩小時、確保充足睡眠等。唯有「配合專業鏡片＋健康生活習慣」，才能有效對抗近視惡化。

HOYA新樂學鏡片的推出，不僅立下台灣兒童近視管理新標竿，更展現HOYA持續深耕眼視光學領域的承諾。專家一致呼籲家長，近視管理不是短期行動，而是一場長期抗戰。唯有及早控制、積極延緩，才能真正守護孩子的眼睛健康，讓下一代看見更清晰的未來。

「2025HOYA新樂學延緩兒童近視鏡片」記者會，邀集各大連鎖眼科及連鎖眼鏡通路等產業領袖齊聚一堂分享共同願景。 圖／豪雅光學 提供

衛部醫器輸字第037708號

衛部廣字第11409007號