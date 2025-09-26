健保總額協商出爐 史上首見中西牙醫成長率全登頂

歷經13小時討論，健保總額協商結果今天出爐，醫界和付費者達成共識，醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等部門都達行政院核定成長率上限5.5%，史上首見，總額9883.35億元。

健保總額是匡列預算金額，健保會每年9月例行舉行下個年度總額協商會議，討論醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等4部門的健保總額及其他預算，115年健保總額成長率採高推估5.5%通過，金額逼近新台幣1兆元。

健保會執行秘書周淑婉今天下午對媒體說明，醫界及付費者代表委員24日舉行總額協商會議，討論近13小時，結果醫院總額達6853.06億元、西醫基層總額1861.99億元、牙醫門診總額583.69億元、中醫門診總額364.29億元。

周淑婉表示，4部門健保總額的成長率均達核定上限5.5%，其他預算也有220.32億元，較114年度增加11.49億元，整體合計9883.35億元、成長率5.5%。

根據健保會統計，自102年成立12年以來，健保總額協商共3次全數達成共識，分別是104、108、115年度總額，115年度總額更首度創下各總額部門都達到行政院核定總額成長率上限，預計將在健保會10月份委員會議確認後，依法報請衛福部核定。

今年付費者及醫界代表一致認同，經費投入首重友善醫事人員執業環境。周淑婉指出，因此於醫院、西醫基層、中醫門診總額均再新增提升護理人員待遇合計達55.344億元，也回應總統賴清德對提升醫護人員薪資的重視。

此外，周淑婉表示，為了強化醫療韌性，在醫院、西醫基層總額與其他預算中，以「加強醫院體質」、「友善醫療環境」為目標編列77.611億元，優先調整包含兒童重症及住院基本診療項目、重大外傷緊急處置等支付標準。並投入經費推動「假日急症中心」（UCC）及「提升假日開診率」，致力於改善急診壅塞。

在保障兒童就醫方面，健保署提案獲得支持，在醫院、西醫基層總額合計通過249億元，用於0至6歲兒童醫療服務，盼促進兒科人才留任，提升照護量能及品質。

周淑婉指出，在照顧弱勢部分，罕病、血友病藥費增加編列11.95億元，總費用達到192.21億元；新醫療科技引進、藥品及特材給付規定改變等項目，也增編71.583億元。其餘持續投入經費用於居家醫療照護、在宅急症照護、高齡口腔照護等。