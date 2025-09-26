快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

健保總額協商出爐 史上首見中西牙醫成長率全登頂

中央社／ 台北26日電

歷經13小時討論，健保總額協商結果今天出爐，醫界和付費者達成共識，醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等部門都達行政院核定成長率上限5.5%，史上首見，總額9883.35億元。

健保總額是匡列預算金額，健保會每年9月例行舉行下個年度總額協商會議，討論醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等4部門的健保總額及其他預算，115年健保總額成長率採高推估5.5%通過，金額逼近新台幣1兆元。

健保會執行秘書周淑婉今天下午對媒體說明，醫界及付費者代表委員24日舉行總額協商會議，討論近13小時，結果醫院總額達6853.06億元、西醫基層總額1861.99億元、牙醫門診總額583.69億元、中醫門診總額364.29億元。

周淑婉表示，4部門健保總額的成長率均達核定上限5.5%，其他預算也有220.32億元，較114年度增加11.49億元，整體合計9883.35億元、成長率5.5%。

根據健保會統計，自102年成立12年以來，健保總額協商共3次全數達成共識，分別是104、108、115年度總額，115年度總額更首度創下各總額部門都達到行政院核定總額成長率上限，預計將在健保會10月份委員會議確認後，依法報請衛福部核定。

今年付費者及醫界代表一致認同，經費投入首重友善醫事人員執業環境。周淑婉指出，因此於醫院、西醫基層、中醫門診總額均再新增提升護理人員待遇合計達55.344億元，也回應總統賴清德對提升醫護人員薪資的重視。

此外，周淑婉表示，為了強化醫療韌性，在醫院、西醫基層總額與其他預算中，以「加強醫院體質」、「友善醫療環境」為目標編列77.611億元，優先調整包含兒童重症及住院基本診療項目、重大外傷緊急處置等支付標準。並投入經費推動「假日急症中心」（UCC）及「提升假日開診率」，致力於改善急診壅塞。

在保障兒童就醫方面，健保署提案獲得支持，在醫院、西醫基層總額合計通過249億元，用於0至6歲兒童醫療服務，盼促進兒科人才留任，提升照護量能及品質。

周淑婉指出，在照顧弱勢部分，罕病、血友病藥費增加編列11.95億元，總費用達到192.21億元；新醫療科技引進、藥品及特材給付規定改變等項目，也增編71.583億元。其餘持續投入經費用於居家醫療照護、在宅急症照護、高齡口腔照護等。

健保總額 成長率 中醫

延伸閱讀

12年來首次！明年健保總額四部門達5.5％封頂 健保逼近「兆元經濟」

血癌治療新突破BTK抑制劑納健保 擴增逾千名病友受惠

健保共擬會拍板六都11月啟動假日急診中心 醫師津貼最高2萬元

血癌新一代口服標靶擴大給付 健保10月上路

相關新聞

金門—汶萊直航包機首航 94國際旅客抵金感受熱情魅力

為拓展國際旅遊市場、深化與東南亞觀光合作，「金門—汶萊直航雙向包機」今日正式啟航，由汶萊皇家航空（Royal Brune...

基本工資明年確定調漲！約790萬人健保費每月多18元 將挹注43億元給健保

基本工資連十漲，勞動部審議基本工資，明年起確定調升至2萬9500元，連帶影響民眾健保費用，衛福部社會保險司粗估約790萬...

連續三周連假交通狀況讓人怕怕 新北可能塞車點有這些

從明天起，包括教師節、中秋節及國慶日將有連續3周連假，預估國道及風景區將湧現大量車潮，新北市交通局、警察局針對觀光風景區...

馮世寬歷經肺腺癌...打疫苗後心臟衰竭 硬漢首度談如何治療挺過來

彰濱秀傳醫院與尚寧生物科技合作向衛福部申請引進「自體免疫細胞(NK)」治療癌症，原本僅能治療第4期癌症，現在能提早施用於...

基隆10/1起公費流感及新冠疫苗同步開打 採購流感10萬劑

秋冬是呼吸道傳染病好發的季節，基隆市衛生局表示，10月1日起流感與新冠（LP.8.1）疫苗將同步開打，民眾可就近前往七區...

彭啓明：韌性和減碳並進 危機壓力變轉機商機

環境部長彭啓明今天表示，減碳一定要產業帶動，淨零不能只靠政府，只有韌性和減碳並進，才能將氣候變遷危機壓力變成轉機、商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。