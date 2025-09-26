快訊

「台灣漫遊錄」前進美國德州 作家楊双子巡迴講座

中央社／ 台北26日電
作家楊双子。圖／中央社
作家楊双子。圖／中央社

作家楊双子將於9月30日至10月5日，以「『台灣漫遊錄』的虛構工程」為題，首度在美國德州展開5場巡迴講座，首場講座將於休士頓聖湯瑪斯大學登場。

根據文化部發布新聞稿，此次巡迴講座由文化部駐休士頓台灣書院主辦，並與休士頓聖湯瑪斯大學、德州大學奧斯汀分校、奧斯汀中央圖書館基金會、聖安東尼奧市三一大學、休士頓布拉索斯書店等單位合作。

駐休士頓台灣書院表示，本次活動備受矚目，其中奧斯汀中央圖書館活動由當地作家塞西莉·塞勒（Cecily Sailer）主持；德州大學奧斯汀分校將舉辦實體與線上同步討論會；聖湯瑪斯大學講座將針對年輕學子；休士頓布拉索斯書店則規劃座談與簽書會。

新聞稿指出，「台灣漫遊錄」以日治時期的台灣為背景，透過鐵道旅行與美食故事，細膩重現當時歷史場景與文化氛圍，並描繪2位同性角色間若有似無的情感交流，同時融合虛構與史實元素。

楊双子創作領域橫跨小說、散文及漫畫原作，作品曾獲台灣金鼎獎、Openbook年度好書獎、金漫獎等多項殊榮；由金翎翻譯的「台灣漫遊錄」英文版，於2024年獲得美國「國家圖書獎」翻譯文學大獎，為台灣文學創下里程碑。

