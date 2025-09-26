12年來首次！明年健保總額四部門達5.5％封頂 健保逼近「兆元經濟」

衛福部健保會今宣布，從周三開始召開會議歷經13小時，今已完成明年度健保總額成長率協商會議，最終醫院、西醫基層、中醫、牙醫四大部門總額均達成共識，明年健保總額成長率達上限5.5％，總金額達9883.35億元，為成立12年來第一次核定封頂，健保逼近「兆元經濟」。

健保會自2013年成立12年以來，健保總額協商共3次全數達成共識，分別是2015年、2019年及明年度的健保總額，明年度總額更首度創下各總額部門都達到行政院核定總額成長率上限，預計將在健保會10月委員會議確認後，依法報請衛福部核定。

根據明年度健保總額成長率範圍計算，反映人口老化及成本變動等不需經協商的自然成長預算，增加276億元，其餘可供協商空間為239億元。健保會已於今年周三依衛福部交付行政院核定明年度健保總額成長率範圍2.942%至5.5%，在歷經13小時的討論後，完成明年度總額協商工作。

此次協商結果，醫院總額達6853.06億元、西醫基層總額1861.99億元、牙醫門診總額583.69億元、中醫門診總額364.29億元，而透析服務成長率約3%，總金額487.96億元，其中醫院總額252.32億元、235.64億元。四部門健保總額的成長率均達核定上限5.5%，其他預算也有220.32億元，較前年度增加11.49億元，整體合計9883.35億元、成長率5.5%。

健保會執行秘書周淑婉表示，明年健保總額協商，付費者及醫界代表一致認同經費投入首重友善醫事人員執業環境，因此於醫院、西醫基層、中醫門診總額均再新增提升護理人員待遇合計達55.344億元，也回應賴清德總統對提升醫護人員薪資的重視。

周淑婉說，為了強化醫療韌性，在醫院、西醫基層總額與其他預算中，以「加強醫院體質」、「友善醫療環境」為目標編列77.611億元，優先調整包含兒童重症及住院基本診療項目、重大外傷緊急處置等支付標準。此外，投入經費推動「假日急症中心」UCC 及「提升假日開診率」，致力於改善急診壅塞。

周淑婉表示，在保障兒童就醫方面，健保署提案獲得支持，在醫院、西醫基層總額合計通過249億元，用於0至6歲兒童醫療服務，盼促進兒科人才留任，提升照護量能及品質。在照顧弱勢方面，罕病、血友病藥費增加編列11.95億元，總費用達到192.21億元；新醫療科技引進、藥品及特材給付規定改變等項目，也增編71.583億元。其餘持續投入經費用於居家醫療照護、在宅急症照護、高齡口腔照護等。

而針對罕病相關團體認為經費與其他預算共用所以不足，周淑婉說，協商過程中付費者也有提出，但健保署有做很多精算，已編列20億元挹注，去年增加費用相對高達28億，今年與往年差不多增加10多億。