快訊

急開刀搶命！陸軍北測中心士官遭雲豹甲車撞傷「臟器受損」 軍方發聲

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

聽新聞
0:00 / 0:00

缺藥頻傳⋯化痰藥物「氣舒痰液」退出台灣 藥師批：韌性醫療都是空談

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
「氣舒痰」是許多曾發生肺炎、慢性肺阻塞，或行動不便長者的化痰用藥。示意圖，本報資料照片。
「氣舒痰」是許多曾發生肺炎、慢性肺阻塞，或行動不便長者的化痰用藥。示意圖，本報資料照片。

國內缺藥頻傳，短效胰島素、思覺失調、心衰竭用藥相繼缺控貨，今天又爆出化痰藥物「氣舒痰」因價格問題退出台灣市場。基層藥師協會理事長沈采穎說，氣舒痰是許多臥床長者化痰用藥，一使用就是數週時間，且同成份、劑型藥物無其他廠商生產，業者挑明是因價格因素退出台灣，健保署不可袖手旁觀，應和食藥署共同研擬對策。

氣舒痰液作用機轉是藉由減少痰液黏稠度、活化呼吸道纖毛上皮細胞，加強痰液排除，促進排痰與緩解咳嗽。沈采穎說，曾發生肺炎、慢性肺阻塞病人，痰液長期位於呼吸道深處，不易咳出，氣管內插管病患，則無法自立清除痰液，除物理性抽痰、拍痰外，搭配這類藥物化痰是常見情況，且病人通常一次用藥就是數周，甚至數月。

沈采穎指出，一位固定在她藥局領藥的民眾，母親因中風、行動不便，導致呼吸道內長期積痰，使用藥物已3月餘，她近期向廠商叫貨，卻收到對方郵件回應指，「由於價格因素，原廠已暫停供應台灣市場，目前庫存僅供應合約醫院，非合約之醫療院所即日起停止供應。」因應價格問題推出台灣的藥物，政府居然沒有提前掌握、因應，令她覺得相當離譜。

氣舒痰液健保核價每罐僅48元，沈采穎表示，同成分、同劑型藥物僅一家廠商生產，健保價如此低廉，導致無人願意生產、供應這項藥物。

她提醒，政府應掌握同成份藥物許可證低於3張藥品，慎防缺藥，但倡議多年未獲正面回應，氣舒痰雖不是最普遍使用的藥物，但確實有不少病人受到影響，且缺藥事件連環爆，是一大警訊，呼籲政府應設法掌握相關情況，否則韌性醫療都是空談。

沈采穎 健保署 呼吸道

延伸閱讀

血癌治療新突破BTK抑制劑納健保 擴增逾千名病友受惠

久咳不癒查不出原因？呼吸道專家教「過敏性咳嗽」自我檢測

23年來首見…健保總額協商四部門達完全共識 民團憂未來協商功能弱化

115年健保總額協商 病團憂罕藥專款預算不足

相關新聞

川普對專利藥開徵100%關稅 學者估對台影響不大 國內輸美多學名藥

美國總統川普宣布，將針對未在美國設廠業者所生產的原廠藥品，開徵100％關稅。衛福部盤點，75項仰賴國外輸入且無替代藥物的...

川普對原廠藥課100%關稅...藥界憂全球藥價波動 恐危及國內用藥可近性

美國總統川普宣布，10月起，針對原廠藥品開徵100%關稅，除非藥廠在美國設廠生產。衛福部長石崇良指出，我國仰賴進口藥品且...

台灣兒童近視率全球居高 HOYA新樂學鏡片延緩近視加深

台灣兒童近視率長年居高不下，根據國民健康署調查，18歲以下青少年近視盛行率高達87.2%，位居全球前三名。幼兒園大班近視率已近10%，小學一年級達20%，到六年級更高達70.6%。數位時代加上學業壓力

「台灣漫遊錄」前進美國德州 作家楊双子巡迴講座

作家楊双子將於9月30日至10月5日，以「『台灣漫遊錄』的虛構工程」為題，首度在美國德州展開5場巡迴講座，首場講座將於休...

12年來首次！明年健保總額四部門達5.5％封頂 健保逼近「兆元經濟」

衛福部健保會今宣布，從周三開始召開會議歷經13小時，今已完成明年度健保總額成長率協商會議，最終醫院、西醫基層、中醫、牙醫...

缺藥頻傳⋯化痰藥物「氣舒痰液」退出台灣 藥師批：韌性醫療都是空談

國內缺藥頻傳，短效胰島素、思覺失調、心衰竭用藥相繼缺控貨，今天又爆出化痰藥物「氣舒痰」因價格問題退出台灣市場。基層藥師協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。