缺藥頻傳⋯化痰藥物「氣舒痰液」退出台灣 藥師批：韌性醫療都是空談

國內缺藥頻傳，短效胰島素、思覺失調、心衰竭用藥相繼缺控貨，今天又爆出化痰藥物「氣舒痰」因價格問題退出台灣市場。基層藥師協會理事長沈采穎說，氣舒痰是許多臥床長者化痰用藥，一使用就是數週時間，且同成份、劑型藥物無其他廠商生產，業者挑明是因價格因素退出台灣，健保署不可袖手旁觀，應和食藥署共同研擬對策。

氣舒痰液作用機轉是藉由減少痰液黏稠度、活化呼吸道纖毛上皮細胞，加強痰液排除，促進排痰與緩解咳嗽。沈采穎說，曾發生肺炎、慢性肺阻塞病人，痰液長期位於呼吸道深處，不易咳出，氣管內插管病患，則無法自立清除痰液，除物理性抽痰、拍痰外，搭配這類藥物化痰是常見情況，且病人通常一次用藥就是數周，甚至數月。

沈采穎指出，一位固定在她藥局領藥的民眾，母親因中風、行動不便，導致呼吸道內長期積痰，使用藥物已3月餘，她近期向廠商叫貨，卻收到對方郵件回應指，「由於價格因素，原廠已暫停供應台灣市場，目前庫存僅供應合約醫院，非合約之醫療院所即日起停止供應。」因應價格問題推出台灣的藥物，政府居然沒有提前掌握、因應，令她覺得相當離譜。

氣舒痰液健保核價每罐僅48元，沈采穎表示，同成分、同劑型藥物僅一家廠商生產，健保價如此低廉，導致無人願意生產、供應這項藥物。

她提醒，政府應掌握同成份藥物許可證低於3張藥品，慎防缺藥，但倡議多年未獲正面回應，氣舒痰雖不是最普遍使用的藥物，但確實有不少病人受到影響，且缺藥事件連環爆，是一大警訊，呼籲政府應設法掌握相關情況，否則韌性醫療都是空談。