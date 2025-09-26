川普對原廠藥課100%關稅...藥界憂全球藥價波動 恐危及國內用藥可近性

美國總統川普宣布，10月起，針對原廠藥品開徵100%關稅，除非藥廠在美國設廠生產。衛福部長石崇良指出，我國仰賴進口藥品且具不可替代性者，共75項恐受波及。國內藥界也擔心，國際大廠製藥成本增加，恐透過成本轉嫁，造成全球藥價波動，危及國內病人用藥可近性，盼政府提升國產學名藥市占率，未雨綢繆提升供藥韌性。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，川普關稅新制，不僅對國際藥廠帶來不確定性，也可能透過成本轉嫁，造成其他市場藥價波動，進而危及病患的用藥可近性，當前課稅措施勢必提高國際藥廠的營運風險，間接影響全球供應鏈穩定，面對國際藥價的不確定性，台灣更需未雨綢繆，推動屬於自己的「學名藥政策」。

殷為瑩表示，盼透過政策引導、獎勵措施以及價量協議，逐步提高國產學名藥市佔率，以確保國內藥品供應韌性與安全。學名藥不僅能降低健保支出，也能在國際藥價波動時，維持合理藥價與醫病用藥可近性，協會正草擬「學名藥政策建言」，希望透過對話與合作，攜手面對國際變局以保障國人用藥權益。

學名藥協會公共事務委員會副主委蕭照平指出，藥品關稅新制上路後，目前未在美國設廠的大藥廠，藥品費用會變貴，許多藥廠已因應川普關稅政策，宣布投資美國百億，但目前尚無法符合川普設下的已動工，或正在施工階段。目前，不少大藥廠內部已宣布，台灣市場需跟隨國際總公司價格決策，預期國內藥價恐會提升，日前韌性條例編列200億挹注健保基金，即可作為因應。

殷為瑩說，衛福部長石崇良在健保署長任內，推動多項藥價改革措施，為學名藥產業奠定良好的發展基礎，以藥價改革引導國內製藥業者投入生產學名藥，讓學名藥達到一定規模，即可分擔原廠藥價格壓力。至於對國內藥品輸美影響，因占比較少，且產品銷往美國的藥廠，通常會與當地代理商協調如何因應，實際影響較難預估。