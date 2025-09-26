快訊

急開刀搶命！陸軍北測中心士官遭雲豹甲車撞傷「臟器受損」 軍方發聲

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

聽新聞
0:00 / 0:00

川普對原廠藥課100%關稅...藥界憂全球藥價波動 恐危及國內用藥可近性

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
美國總統川普宣布，10月1日起針對原廠藥品開徵100%關稅，除非藥廠在美國設廠生產。示意圖，本報資料照片。
美國總統川普宣布，10月1日起針對原廠藥品開徵100%關稅，除非藥廠在美國設廠生產。示意圖，本報資料照片。

美國總統川普宣布，10月起，針對原廠藥品開徵100%關稅，除非藥廠在美國設廠生產。衛福部長石崇良指出，我國仰賴進口藥品且具不可替代性者，共75項恐受波及。國內藥界也擔心，國際大廠製藥成本增加，恐透過成本轉嫁，造成全球藥價波動，危及國內病人用藥可近性，盼政府提升國產學名藥市占率，未雨綢繆提升供藥韌性。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，川普關稅新制，不僅對國際藥廠帶來不確定性，也可能透過成本轉嫁，造成其他市場藥價波動，進而危及病患的用藥可近性，當前課稅措施勢必提高國際藥廠的營運風險，間接影響全球供應鏈穩定，面對國際藥價的不確定性，台灣更需未雨綢繆，推動屬於自己的「學名藥政策」。

殷為瑩表示，盼透過政策引導、獎勵措施以及價量協議，逐步提高國產學名藥市佔率，以確保國內藥品供應韌性與安全。學名藥不僅能降低健保支出，也能在國際藥價波動時，維持合理藥價與醫病用藥可近性，協會正草擬「學名藥政策建言」，希望透過對話與合作，攜手面對國際變局以保障國人用藥權益。

學名藥協會公共事務委員會副主委蕭照平指出，藥品關稅新制上路後，目前未在美國設廠的大藥廠，藥品費用會變貴，許多藥廠已因應川普關稅政策，宣布投資美國百億，但目前尚無法符合川普設下的已動工，或正在施工階段。目前，不少大藥廠內部已宣布，台灣市場需跟隨國際總公司價格決策，預期國內藥價恐會提升，日前韌性條例編列200億挹注健保基金，即可作為因應。

殷為瑩說，衛福部長石崇良在健保署長任內，推動多項藥價改革措施，為學名藥產業奠定良好的發展基礎，以藥價改革引導國內製藥業者投入生產學名藥，讓學名藥達到一定規模，即可分擔原廠藥價格壓力。至於對國內藥品輸美影響，因占比較少，且產品銷往美國的藥廠，通常會與當地代理商協調如何因應，實際影響較難預估。

藥品 美國 川普

延伸閱讀

各國一致拚減排、孤立美 學者：川普拱手讓出新能源市場

川普宣布藥品關稅100% 衛福部長石崇良：75項藥價恐受影響

2026世足美國主辦城市若危險 川普放話：那就移地舉行

前FBI局長柯米遭起訴2刑事罪名 恐面臨5年徒刑

相關新聞

川普對專利藥開徵100%關稅 學者估對台影響不大 國內輸美多學名藥

美國總統川普宣布，將針對未在美國設廠業者所生產的原廠藥品，開徵100％關稅。衛福部盤點，75項仰賴國外輸入且無替代藥物的...

川普對原廠藥課100%關稅...藥界憂全球藥價波動 恐危及國內用藥可近性

美國總統川普宣布，10月起，針對原廠藥品開徵100%關稅，除非藥廠在美國設廠生產。衛福部長石崇良指出，我國仰賴進口藥品且...

台灣兒童近視率全球居高 HOYA新樂學鏡片延緩近視加深

台灣兒童近視率長年居高不下，根據國民健康署調查，18歲以下青少年近視盛行率高達87.2%，位居全球前三名。幼兒園大班近視率已近10%，小學一年級達20%，到六年級更高達70.6%。數位時代加上學業壓力

「台灣漫遊錄」前進美國德州 作家楊双子巡迴講座

作家楊双子將於9月30日至10月5日，以「『台灣漫遊錄』的虛構工程」為題，首度在美國德州展開5場巡迴講座，首場講座將於休...

12年來首次！明年健保總額四部門達5.5％封頂 健保逼近「兆元經濟」

衛福部健保會今宣布，從周三開始召開會議歷經13小時，今已完成明年度健保總額成長率協商會議，最終醫院、西醫基層、中醫、牙醫...

缺藥頻傳⋯化痰藥物「氣舒痰液」退出台灣 藥師批：韌性醫療都是空談

國內缺藥頻傳，短效胰島素、思覺失調、心衰竭用藥相繼缺控貨，今天又爆出化痰藥物「氣舒痰」因價格問題退出台灣市場。基層藥師協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。