家長惡夢？貝兒絲樂園結束營業爆退費爭議 綠民代籲政府協助

多位民進黨立委與議員今天陪同受害家長舉行記者會，指控貝兒絲樂園結束營業後，消費者當初購買的儲值會員卡，面臨嚴苛且不合理的退費機制，應有的擔保機制也蕩然無存，業者消極以對，更有意金蟬脫殼，呼籲政府出面協助，保障消費者權益。

民進黨立委張雅琳、吳思瑤、吳沛憶，民進黨台北市議員何孟樺及新北市議員黃淑君今天在立法院舉行「親子樂園變家長惡夢貝兒絲樂園消費爭議」記者會。

何孟樺表示，2015年開業的貝兒絲樂園，一度有高達9家分店，如今最後1家分店將於月底結束營業。然而，購買會員資格的家長如今要求退費，卻面臨嚴苛不合理退費機制。

吳思瑤說明，貝兒絲案「表面上是消費爭議，事實上就是不折不扣的詐騙集團」，呼籲經濟部跟行政院消保會要以擴大協助專案方式，並建議應擴大修訂「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，如退費時贈品的扣款規範，避免業者鑽漏洞，防範連鎖業類型的消費糾紛。

吳沛憶指出，目前「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」已有規定不能在退費時將贈品價值折算扣款，未來應該要就「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」訂定贈品扣抵的明確規範，不能讓未來有惡意的廠商、不肖的廠商、蓄意要坑殺消費者的廠商，繼續鑽這個漏洞。她也呼籲，中央跟地方來成立專案，立即動起來，讓廠商盡快出來協調。

張雅琳提到，消費者買到的不是保障，這就是一場欺騙。身為主管機關的經濟部應立刻動起來，加強查核履約保證，遇到違法業者要立即糾正、開罰。

黃淑君表示，貝兒絲集團的3家公司都登記在新北市，但新北市政府到底有沒有相關的作為，目前看起來是並沒有，新北市長侯友宜不應放任詐騙猖獗。

行政院消費者保護處副處長陳星宏表示，本案業者相當多的定型化契約條款內容、包括行為在內，其實都已經違法了。消保處會積極在整個法制的體例、法規的健全上面做後續的加強。至於業者拒不出面，陳星宏回應，只要消費者超過20人以上，消保單位會去協請相關的消保團體去進行後續的團體訴訟。如果縣市政府的承辦同仁有查知犯罪的嫌疑，也要依職權去告發。

經濟部商業署副署長劉雅娟也呼籲業者出面解決，經濟部會召集相關部會跟地方政府研議，贈品、履約保證、相關的查核機制一起考量，如何讓規定更加完善。