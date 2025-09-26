樺加沙颱風重創花蓮 當地陷類鼻疽、鉤端螺旋體威脅 疾管署曝最新狀況

樺加沙颱風襲台帶來強風豪雨，導致部分地區出現積淹水，恐造成類鼻疽、鉤端螺旋體病、登革熱及腸胃炎等傳染病傳播風險增加，疾管署發言人曾淑慧表示，持續監測災區收容所急性呼吸道感染症、急性腸胃炎等，以及災區疫苗與冷藏設備情形。花蓮縣光復鄉衛生所因淹水造成冷藏設備故障，疫苗保存受限，已由衛生局調度其他衛生所疫苗支應例行性接種需求。

曾淑慧說，9月24日已透過致醫界通函，提醒颱風後類鼻疽及鉤端螺旋體等傳染病的傳播風險上升，籲請臨床醫師提高警覺，加強通報。

疾管署表示，今年截至目前國內累計62例類鼻疽本土病例、56例鉤端螺旋體病本土病例、12例登革熱本土病例，其中類鼻疽為歷年同期第3高，低於2024年88例及2005年66例；提醒民眾颱風天務必注意自身安全，風雨過後清理家園也請落實「裝備要齊全、清除孳生源、飲食要注意」防疫三步驟，保障自身及家人健康安全。

疾管署提醒，颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，常為吸入性感染，慢性病患如糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等，為感染後重症高風險族群，颱風天建議盡量待在室內並避免開窗及建議於室內外皆佩戴口罩，避免吸入空氣中帶有病菌的塵土或水滴。

風雨過後，易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物如鐵釘、鐵片等刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

疾管署說，風災後一周為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除廢棄物，若有大型廢棄容器，可聯絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置。

如有出現發燒、頭痛、腹瀉、噁心嘔吐、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。

疾管署說，水災地區蓄水池如遭汙水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭。

廚具及餐具應煮沸消毒或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。注意手部清潔，依「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟正確洗手，如無法取得肥皂和清水時，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手。

疾管署將持續與各縣市政府衛生局通力合作，監視災後傳染病情形，提醒民眾如有不適症狀請盡速就醫，醫療院所如發現疑似病例請加強詢問相關接觸史並立即通報，以減少如病媒蚊傳染病等散播的風險。