高雄長庚院長交接王植熙交棒 藍國忠接任拚智慧醫療

高雄長庚紀念醫院今天上午舉行院長交接儀式，任職8年王植熙院長圓滿卸任，由藍國忠醫師接棒。藍國忠表示，未來將以智慧醫療、公共衛生、弱勢照護為核心，帶領團隊承先啟後。這場人事更迭，象徵南台灣醫療在世代交替中傳承前進。

典禮上午11時於兒童大樓國際會議廳藍廳舉行，由長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊主持布達，高雄市長陳其邁親臨致詞，健保署高屏業務組組長林淑華、醫師公會、各大學校長及院長等嘉賓齊聚，場面隆重。

王植熙自2017年接掌高雄長庚，8年任期內推動多項關鍵建設。疫情爆發時，他率先建立全國首創「輪船檢疫指引」，並承接高雄首家澄清防疫會館，累計收治逾4000人次新冠病人，其中包括1000名兒科個案，疫情高峰期間，仍堅持「不關床」，成為南部最堅實的防疫後盾。

他同時拓展偏鄉醫療，帶領團隊進駐甲仙與六龜，發展遠距診療，讓山區居民享有醫學中心級照護；並協助市立鳳山醫院發展，一期醫療大樓啟用後，門診量成長5成，每月服務人次突破3萬，成功補足南高雄醫療缺口。

在兒少照護上，王植熙推動成立兒童發展暨保護中心，攜手市府建立兒少友善醫療網絡，守護弱勢族群。他也積極投入智慧醫療，帶領團隊研發AI中風診療預後系統、糖尿病併發症風險預測系統，連續4年參與「高雄智慧城市展」，展現臨床創新成果。

自2025年長庚接手市立大同醫院後，他迅速導入兒科24小時急診、急性心導管治療、心律不整電燒及葉克膜裝置等急重症服務，全面提升南高雄醫療量能，翻轉大同醫院形象。

新任院長藍國忠醫師，專長婦產科、人工生殖與智慧醫療，曾任仁愛醫院及長庚醫療聯盟總院長，兼具臨床與行政經驗。他強調「合作共榮」理念，未來將深化與市府合作，推動癌症、心血管與重症醫學中心，並持續發展達文西手術、內視鏡微創與人工關節治療，全面提升臨床品質。

藍國忠表示，將以智慧醫療、公共衛生、弱勢照護為核心，強化ICU與手術室資源，縮短候診與手術等待時間，建立跨院合作模式，同時推動社區健康促進，建構全方位照護網絡。

陳其邁致詞時，首先肯定王植熙對高雄醫療貢獻，特別是在防疫、偏鄉及智慧醫療上的成果，期許藍國忠醫師延續基礎，再創高峰，推動高雄醫療邁向更智慧、更公平。