明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

政大講師朱立熙生理假言論惹議 婦團籲勿月經污名化

中央社／ 台北26日電
國立政治大學一名教師日前批學生請生理假，「撲面而來的帶血衛生棉，感覺很噁心」，引起熱議。示意圖。聯合報系資料照片
國立政治大學一名教師日前批學生請生理假，「撲面而來的帶血衛生棉，感覺很噁心」，引起熱議。示意圖。聯合報系資料照片

政大韓文系講師朱立熙對生理假發言惹議，婦團今天說，生理假是為了讓女性面對非自願身體狀況時，能擁有合法休息而不會影響出勤成績的權益，是基本人權保障，籲勿月經污名化。

朱立熙24日在臉書發文，指他一早打開電子信箱，就收到8個學生要請生理假，「像是8張撲面而來的帶血衛生棉感覺很噁心」，並稱對半學期請3次生理假的學生列入「期中預警」。

朱立熙的發言引發爭議，校方表示將啟動性平調查程序。

朱立熙在臉書發文鄭重道歉，表示自己是一時憤怒，貼文措辭明顯不當，引起讀者們的憤怒與撻伐，他深感歉疚，未來須面對的性平調查，他絕不逃避，希望此事到此為止。

婦女救援基金會在臉書貼文表示，月經本身不是疾病，但伴隨月經而來的疼痛是醫學上公認的症狀，對許多女性而言，經痛不僅是輕微不適，而是可能伴隨劇烈腹痛、頭痛、噁心、嘔吐，甚至是全身無力、冒冷汗等症狀，可能嚴重影響個人的學習和工作能力。

婦援會表示，生理假的存在，正是為了讓女性在面對這些非自願的身體狀況時，能擁有合法休息而不會影響出勤成績的權益，這不是該教授所言「鑽漏洞」，而是對基本人權的保障。

婦援會也批評，將生理假比喻為「帶血的衛生棉」，不僅是極度不尊重女性的言論，也帶有強烈的污名化和厭惡感，這種將正常的生理現象視為噁心的態度，正是長久以來月經污名化的根源。

婦援會表示，作為一名大學講師，理應是引導學生建立正確價值觀的榜樣，不能因少數人可能濫用制度，就否定整個制度存在的價值，更不該用帶有惡意的比喻，去傷害一個本應被尊重的群體，月經是正常生理現象，不應被視為禁忌或污穢。

婦援會強調，月經是女性生理循環的自然現象，不應被視為疾病、負擔，更不該與噁心這樣的字眼連結，月經污名化，不僅是無知的表現，更是對女性身體的歧視與冒犯，如此言論也會讓許多女性在面對自己的生理狀況時感到羞恥或難以啟齒。

婦援會呼籲，社會應該共同努力，打破社會長久以來對月經的污名，創造一個更開放、更包容的環境。這不僅是為了女性，也是為了讓整個社會能更健康、更成熟地看待生命與身體。

