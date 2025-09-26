快訊

台股連假前重挫的原因找到了 分析師曝「止跌位置」在這裡

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

聽新聞
0:00 / 0:00

川普宣布藥品關稅100% 衛福部長石崇良：75項藥價恐受影響

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
美國總統川普宣布，將自10月1日起針對品牌藥與專利期內藥品加徵100%關稅，引發外界關注台灣藥品供應是否受影響。衛福部長石崇良今表示，目前尚待美方正式文件確認，不過從現有訊息來看，並未涵蓋原料藥與學名藥，衝擊對台影響相對有限，但在專利期的進口藥大概有75個品項。圖／本報資料照片
美國總統川普宣布，將自10月1日起針對品牌藥與專利期內藥品加徵100%關稅，引發外界關注台灣藥品供應是否受影響。衛福部長石崇良今表示，目前尚待美方正式文件確認，不過從現有訊息來看，並未涵蓋原料藥與學名藥，衝擊對台影響相對有限，但在專利期的進口藥大概有75個品項。圖／本報資料照片

美國總統川普宣布，將自10月1日起針對品牌藥與專利期內藥品加徵100%關稅，引發外界關注台灣藥品供應是否受影響。衛福部長石崇良今表示，目前尚待美方正式文件確認，不過從現有訊息來看，並未涵蓋原料藥與學名藥，衝擊對台影響相對有限，但在專利期的進口藥大概有75個品項，預估會受衝擊。

石崇良說，目前還在進一步的確認正式的官方文件，但目前的外媒報導來看，主要是針對「品牌藥」，所謂「品牌藥」就是我們常講的「原廠藥」，另外一個是專利期內的藥品，通常屬於「新藥」，目前沒有納入原料藥跟學名藥，相對對整體藥價衝擊就大幅減少。

至於對台灣的衝擊可分為出口與進口兩個部分，石崇良表示，國內出口藥品多為原料藥，屬於新藥的並不多，所以看起來對台灣藥廠出口衝擊影響並不是很大。

至於進口的部分，石崇良說，這方面可能影響國人用藥，原廠藥若過了專利期，就有學名藥可替代，所以影響比較小。但是還在專利期的進口藥，過去有盤點過大概有214個品項，其中屬於不可替代的大概有75個品項，可能受到影響的就是這一類藥品，影響較大。

石崇良強調，會密切注意關稅對藥價影響，在韌性特別條例預算裡面，已編列相關準備金、健保基金來因應調整。此次加徵關稅若鎖定品牌藥，即原廠藥以及專利期內新藥，並未涵蓋原料藥與學名藥，對藥價衝擊已大幅減輕。

關稅 藥品 石崇良 川普

延伸閱讀

2026世足美國主辦城市若危險 川普放話：那就移地舉行

前FBI局長柯米遭起訴2刑事罪名 恐面臨5年徒刑

川普最新關稅連環發！宣布對藥品100%關稅 重型卡車與家具也躲不過

川普：10月起開徵100%藥品關稅

相關新聞

川普宣布藥品關稅100% 衛福部長石崇良：75項藥價恐受影響

美國總統川普宣布，將自10月1日起針對品牌藥與專利期內藥品加徵100%關稅，引發外界關注台灣藥品供應是否受影響。衛福部長...

網傳「護理師補助專案」每人最多可拿一萬 衛福部澄清：是詐騙訊息

近期社群平台Threads流傳一系列文章，網友自稱護理人員，稱近期申請補助，並獲得相關津貼，「只要你是護理人員，就能申請...

川普宣布藥品關稅100% 牽動全球藥品供應 癌藥、抗生素成本恐增加

美國總統川普25日宣布，美國自10月1日起，將向所有品牌或專利的製藥產品開徵100%的關稅，除非藥品公司在美國設立工廠。...

味精真的不健康？營養師曝「天然食材」都吃得到 點出正確使用法

「味精」是不少家庭必備常用的調味料，但有些人會覺得味精比較不健康。營養師李婉萍發文表示，味精是一種麩胺酸的鈉鹽，其實在一些食物蔬果也吃得到，料理時也盡量避免味精和鹽一起使用，以免鈉含量過高。

這些月餅別寄 網購郵寄含肉製品首次就罰20萬

中秋節將至，也是國際郵包夾帶含肉月餅違規輸入的高峰期，為防堵非洲豬瘟入侵，農業部動植物防疫檢疫署今執行國際郵包查驗視察工...

核電延役 環團籲訂定國安風險評估、不予許可標準

環保團體今天召開「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」修法記者會，認為換照送審資訊應增加國安風險評估資料、廠內放射性廢棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。