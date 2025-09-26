川普宣布藥品關稅100% 衛福部長石崇良：75項藥價恐受影響

美國總統川普宣布，將自10月1日起針對品牌藥與專利期內藥品加徵100%關稅，引發外界關注台灣藥品供應是否受影響。衛福部長石崇良今表示，目前尚待美方正式文件確認，不過從現有訊息來看，並未涵蓋原料藥與學名藥，衝擊對台影響相對有限，但在專利期的進口藥大概有75個品項，預估會受衝擊。

石崇良說，目前還在進一步的確認正式的官方文件，但目前的外媒報導來看，主要是針對「品牌藥」，所謂「品牌藥」就是我們常講的「原廠藥」，另外一個是專利期內的藥品，通常屬於「新藥」，目前沒有納入原料藥跟學名藥，相對對整體藥價衝擊就大幅減少。

至於對台灣的衝擊可分為出口與進口兩個部分，石崇良表示，國內出口藥品多為原料藥，屬於新藥的並不多，所以看起來對台灣藥廠出口衝擊影響並不是很大。

至於進口的部分，石崇良說，這方面可能影響國人用藥，原廠藥若過了專利期，就有學名藥可替代，所以影響比較小。但是還在專利期的進口藥，過去有盤點過大概有214個品項，其中屬於不可替代的大概有75個品項，可能受到影響的就是這一類藥品，影響較大。

石崇良強調，會密切注意關稅對藥價影響，在韌性特別條例預算裡面，已編列相關準備金、健保基金來因應調整。此次加徵關稅若鎖定品牌藥，即原廠藥以及專利期內新藥，並未涵蓋原料藥與學名藥，對藥價衝擊已大幅減輕。