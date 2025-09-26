快訊

核電延役 環團籲訂定國安風險評估、不予許可標準

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環保團體今天召開「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」修法記者會，認為換照送審資訊應增加國安風險評估資料、廠內放射性廢棄物貯存況及未來移除規畫評估等資料，以及明訂不予許可標準等。圖／台灣蠻野心足生態協會提供
環保團體今天召開「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」修法記者會，認為換照送審資訊應增加國安風險評估資料、廠內放射性廢棄物貯存況及未來移除規畫評估等資料，以及明訂不予許可標準等。圖／台灣蠻野心足生態協會提供

環保團體今天召開「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」修法記者會，認為換照送審資訊應增加國安風險評估資料、廠內放射性廢棄物貯存況及未來移除規畫評估等資料，以及明訂不予許可標準等，才能准許延役。

立法院前於2025年5月23日修正「核子反應器設施管制法」第6條第3項，放寬提出運轉執照換發申請期限的規定，並允許執照屆期的機組，仍可申請換發運轉執照。核能安全委員會配合修法提出「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」修正草案，徵求公眾於今年9月30日前提供意見。多個公民團體憂心核安會就核子反應器設施之換照審查，只是走流程，不會嚴謹把關，共同召開記者會，提出訴求。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，核安會本次提出的修法僅小幅調整，配合「核子反應器設施管制法」第6條修法，刪除申請期限規定、增加除役後再運轉程序，及要求提出輻射、耐震評估資料。然而，換照延長核子反應器設施使用期限，應完整考量更多事項，例如增加地質災害風險評估、海岸災害風險評估、國安風險評估、健康風險評估、廠內放射性廢棄物貯存況及未來移除規畫評估等資料。

此外，也要明定不予許可的情形，包含軍事活動導致核子事故發生之虞者、設備或設施未能充分保障公眾健康或安全者、位於或鄰近可能因海嘯、暴潮、波浪、海平面上升、地盤變動、海岸侵蝕或其他海岸變遷，有影響安全之虞的地區等。

慈濟大學公共衛生系副教授謝婉華表示，近期光復鄉堰塞湖溢流，僅因颱風外圍環流降雨即釀成17人死亡，核電廠一旦在這樣的情境下發生事故，其放射汙染的高危險性與長期性，將遠超過單純的水患災損，「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」中應增列附件規定，例如涵蓋極端氣候、地震、洪水、堰塞湖潰決等複合災害情境的災變模擬報告。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯表示，目前的辦法只規定要送輻射、耐震等資料，卻沒有列出不予許可的情況，修法應明文規定，在地質災害風險高、無法確保30公里疏散、或未完成環評等情況下，主管機關必須依法駁回，不得任意放寬。

此外，延役會產生更多核廢料，但台灣至今沒有最終處置場，修法應明文規定，必須先通過「高放射性廢棄物選址暨處置條例」，並有具體選址進展，而且完成低階廢料選址，才能允許核電廠延役運轉。否則核廢料將無處可去。

核電 環團

