這些月餅別寄 網購郵寄含肉製品首次就罰20萬

中秋節將至，也是國際郵包夾帶含肉月餅違規輸入的高峰期，為防堵非洲豬瘟入侵，農業部動植物防疫檢疫署今執行國際郵包查驗視察工作，呼籲民眾切勿從境外郵寄豬肉產品到台灣，尤其含肉成分月餅，違者首次就開罰20萬元。此外，因應近期台灣豬價高漲，也將加強稽查邊境防範走私。

非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官、防檢署代理署長杜麗華今前往中華郵政台北郵件處理中心，視察國際郵包查驗。她表示，每年中秋節都是違規郵包輸入的高峰期，提醒民眾勿網購境外肉類製品，寄送月餅也要留意是否含有豬肉膘、豬板油、肥膘等含肉成分，也不要攜帶入境，以免受罰。

根據統計，自民國111年5月20日停止非洲豬瘟疫區郵遞寄送輸入豬肉公告實施以來，截至今年9月15日，違規輸入豬肉產品案件累計為1254件，經行政調查確認收件人為輸入人已裁罰9案共14件，各別開罰20萬元，整體違規郵包逐年有呈現下降趨勢。

防檢署指出，近7年來從旅客、棄置箱、快遞、郵包及貨運查獲豬肉製品檢驗非洲豬瘟病毒核酸計有9076件，有949件陽性，平均陽性率10.46%，主要來自中國大陸、越南、泰國及馬來西亞。

防檢署表示，非洲豬瘟疫情已擴及全球82國，其中亞洲地區有19個國家通報疫情，近期韓國、義大利、德國、波蘭、馬利共和國持續通報疫情發生，顯示國際非洲豬瘟疫情仍未停歇，日前東亞地區只有台灣與日本仍列為非洲豬瘟非疫區，呼籲民眾共同抵擋疫情於國門之外。

應變中心指出，隨著中秋連假到來，各部會將加強七項邊境檢疫措施，包括：強化宣導、入境旅客行李X光機100%檢查、輸入快遞郵包全面查驗與檢疫犬協助偵測嗅聞、電商平台加強查處、加強查緝坊間東南亞商店的非法肉類製品、廚餘管理、加強邊境查緝走私等。