快訊

台股連假前重挫的原因找到了 分析師曝「止跌位置」在這裡

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

聽新聞
0:00 / 0:00

這些月餅別寄 網購郵寄含肉製品首次就罰20萬

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
正值中秋節違規郵包輸入高峰期，非洲豬瘟中央災害應變中心執行快遞郵包全面查驗作業，並加派檢疫犬協助偵測嗅聞。記者楊惠琪／攝影
正值中秋節違規郵包輸入高峰期，非洲豬瘟中央災害應變中心執行快遞郵包全面查驗作業，並加派檢疫犬協助偵測嗅聞。記者楊惠琪／攝影

中秋節將至，也是國際郵包夾帶含肉月餅違規輸入的高峰期，為防堵非洲豬瘟入侵，農業部動植物防疫檢疫署今執行國際郵包查驗視察工作，呼籲民眾切勿從境外郵寄豬肉產品到台灣，尤其含肉成分月餅，違者首次就開罰20萬元。此外，因應近期台灣豬價高漲，也將加強稽查邊境防範走私。

非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官、防檢署代理署長杜麗華今前往中華郵政台北郵件處理中心，視察國際郵包查驗。她表示，每年中秋節都是違規郵包輸入的高峰期，提醒民眾勿網購境外肉類製品，寄送月餅也要留意是否含有豬肉膘、豬板油、肥膘等含肉成分，也不要攜帶入境，以免受罰。

根據統計，自民國111年5月20日停止非洲豬瘟疫區郵遞寄送輸入豬肉公告實施以來，截至今年9月15日，違規輸入豬肉產品案件累計為1254件，經行政調查確認收件人為輸入人已裁罰9案共14件，各別開罰20萬元，整體違規郵包逐年有呈現下降趨勢。

防檢署指出，近7年來從旅客、棄置箱、快遞、郵包及貨運查獲豬肉製品檢驗非洲豬瘟病毒核酸計有9076件，有949件陽性，平均陽性率10.46%，主要來自中國大陸、越南、泰國及馬來西亞。

防檢署表示，非洲豬瘟疫情已擴及全球82國，其中亞洲地區有19個國家通報疫情，近期韓國、義大利、德國、波蘭、馬利共和國持續通報疫情發生，顯示國際非洲豬瘟疫情仍未停歇，日前東亞地區只有台灣與日本仍列為非洲豬瘟非疫區，呼籲民眾共同抵擋疫情於國門之外。

應變中心指出，隨著中秋連假到來，各部會將加強七項邊境檢疫措施，包括：強化宣導、入境旅客行李X光機100%檢查、輸入快遞郵包全面查驗與檢疫犬協助偵測嗅聞、電商平台加強查處、加強查緝坊間東南亞商店的非法肉類製品、廚餘管理、加強邊境查緝走私等。

月餅 中秋節 非洲豬瘟

延伸閱讀

遠百精品月餅 老饕都點頭：有料

挺喜憨兒庇護工場 台中郵局購買月餅轉贈獨老賀中秋

陸網購企業TOP100 銷售規模達人民幣2.17兆

愛心董事長林進旺連續17年捐月餅柚子 支持家扶弱勢家庭

相關新聞

川普宣布藥品關稅100% 衛福部長石崇良：75項藥價恐受影響

美國總統川普宣布，將自10月1日起針對品牌藥與專利期內藥品加徵100%關稅，引發外界關注台灣藥品供應是否受影響。衛福部長...

網傳「護理師補助專案」每人最多可拿一萬 衛福部澄清：是詐騙訊息

近期社群平台Threads流傳一系列文章，網友自稱護理人員，稱近期申請補助，並獲得相關津貼，「只要你是護理人員，就能申請...

川普宣布藥品關稅100% 牽動全球藥品供應 癌藥、抗生素成本恐增加

美國總統川普25日宣布，美國自10月1日起，將向所有品牌或專利的製藥產品開徵100%的關稅，除非藥品公司在美國設立工廠。...

味精真的不健康？營養師曝「天然食材」都吃得到 點出正確使用法

「味精」是不少家庭必備常用的調味料，但有些人會覺得味精比較不健康。營養師李婉萍發文表示，味精是一種麩胺酸的鈉鹽，其實在一些食物蔬果也吃得到，料理時也盡量避免味精和鹽一起使用，以免鈉含量過高。

這些月餅別寄 網購郵寄含肉製品首次就罰20萬

中秋節將至，也是國際郵包夾帶含肉月餅違規輸入的高峰期，為防堵非洲豬瘟入侵，農業部動植物防疫檢疫署今執行國際郵包查驗視察工...

核電延役 環團籲訂定國安風險評估、不予許可標準

環保團體今天召開「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」修法記者會，認為換照送審資訊應增加國安風險評估資料、廠內放射性廢棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。