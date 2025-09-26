快訊

台股連假前重挫的原因找到了 分析師曝「止跌位置」在這裡

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越台南小北門28天吸逾百萬人潮 董座吳東昇給團隊超過100%肯定

聯合報／ 記者江佩君／台南即時報導
南山人壽董事長尹崇堯（左三）、新光三越董事長吳東昇（左四）、台南市副市長趙卿惠（右三）、新光三越副董事長吳昕陽（右二）、新光三越執行副總吳昕昌（右一）為新光三越小北門開幕剪綵。記者江佩君／攝影
南山人壽董事長尹崇堯（左三）、新光三越董事長吳東昇（左四）、台南市副市長趙卿惠（右三）、新光三越副董事長吳昕陽（右二）、新光三越執行副總吳昕昌（右一）為新光三越小北門開幕剪綵。記者江佩君／攝影

新光三越台南第三間據點、暌違12年再展店的新光三越台南小北門店，試營運28天吸引逾百萬人入館，且業績超乎預期亮眼，預計一年可吸引超過千萬人次。新光三越台南小北門店今日正式開幕，新光三越董事長吳東昇、新光三越副董事長吳昕陽、南山人壽董事長尹崇堯、台南市副市長趙卿惠一起現身剪綵，另外，包括董事吳昕恩、吳昕璦、吳昕儒等泛新光家族新世代罕見齊聚一堂。

新光三越於1996年開設台南中山店，2002年再展新光三越台南新天地，並於2013年增加台南小西門。吳東昇指出，新光三越近10年來大量投資台灣，包含前年的台北東區DIAMOND TOWERS，以及今年的台南小北門店。隨著南科產業的蓬勃，北區的經濟也快速發展，新光三越很榮幸能在此落腳，延續歷史情懷，並注入新商業能量。我對副董事長兼總經理吳昕陽所帶領的經營團隊給予100%的信任，並肯定其成果超過100%。

尹崇堯指表示，這是我們與新光三越的第一個合作案。從2022年9月至今，不到三年的時間，便共同完成了這項計畫，十分難得。這塊土地過去是小北門，也是小北夜市的所在地，承載了許多台南人的記憶。小北門店樓上還有我們南山人壽的營業據點，共有11個通訊處、超過 1,100位同仁，隨著新光三越的進駐，這裡已成為全台南山人壽同仁最羨慕的一個據點，因為樓下就有新光三越，這是我們第一個合作案，未來期待能隨著新光三越拓展版圖，共同發展更多據點。

台南市副市長趙卿惠指出，這是新光三越在台南的第三家分店，台南有四個城門，光新光三越就占了兩個（西門與小北門），能在府城300年的特別年份開幕，對台南市來說是榮耀，也是市民的福祉。小北門過去不只是城門，也是過去東帝士百貨與夜市的地標，承載許多市民的共同記憶。這次落腳開幕，結合了南科產業的年輕族群消費力與古都文化，必將帶動北區、中西區的發展。

新光三越副董事長吳昕陽（左起）、台南市副市長趙卿惠、新光三越董事長吳東昇、南山人壽董事長尹崇堯，出席新光三越小北門正式開幕。記者江佩君／攝影
新光三越副董事長吳昕陽（左起）、台南市副市長趙卿惠、新光三越董事長吳東昇、南山人壽董事長尹崇堯，出席新光三越小北門正式開幕。記者江佩君／攝影
新光三越小北門店帶進許多獨家餐飲，百貨一開門隨即滿座。記者江佩君／攝影
新光三越小北門店帶進許多獨家餐飲，百貨一開門隨即滿座。記者江佩君／攝影

新光三越 台南 吳東昇

延伸閱讀

新光三越布局30年 台南小北門店開幕、年度客流衝千萬

台中新光三越9月27日復業？ 都發局：勘檢資料待補齊

家樂福北門店熄燈17年營運畫下句點 顧客不捨拍照留念

新光三越台中店即將「再出發」 吳昕陽：更謙卑、更慎重

相關新聞

川普宣布藥品關稅100% 衛福部長石崇良：75項藥價恐受影響

美國總統川普宣布，將自10月1日起針對品牌藥與專利期內藥品加徵100%關稅，引發外界關注台灣藥品供應是否受影響。衛福部長...

網傳「護理師補助專案」每人最多可拿一萬 衛福部澄清：是詐騙訊息

近期社群平台Threads流傳一系列文章，網友自稱護理人員，稱近期申請補助，並獲得相關津貼，「只要你是護理人員，就能申請...

川普宣布藥品關稅100% 牽動全球藥品供應 癌藥、抗生素成本恐增加

美國總統川普25日宣布，美國自10月1日起，將向所有品牌或專利的製藥產品開徵100%的關稅，除非藥品公司在美國設立工廠。...

味精真的不健康？營養師曝「天然食材」都吃得到 點出正確使用法

「味精」是不少家庭必備常用的調味料，但有些人會覺得味精比較不健康。營養師李婉萍發文表示，味精是一種麩胺酸的鈉鹽，其實在一些食物蔬果也吃得到，料理時也盡量避免味精和鹽一起使用，以免鈉含量過高。

這些月餅別寄 網購郵寄含肉製品首次就罰20萬

中秋節將至，也是國際郵包夾帶含肉月餅違規輸入的高峰期，為防堵非洲豬瘟入侵，農業部動植物防疫檢疫署今執行國際郵包查驗視察工...

核電延役 環團籲訂定國安風險評估、不予許可標準

環保團體今天召開「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」修法記者會，認為換照送審資訊應增加國安風險評估資料、廠內放射性廢棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。