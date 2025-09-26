新光三越布局30年 台南小北門店開幕、年度客流衝千萬

新光三越台南小北門店26日開幕，匯集超過200大品牌與30個餐飲品牌，短短試營運一個月內，就湧入百萬人潮，業績超出預期。新光三越設定小北門店目標業績為30億元，年客流量預估可突破1,000萬人次。

董事長吳東昇表示，新光三越在台南布局已有30年，從1996年的中山店、2002年的新天地，到2013年的小西門店，如今迎來第三家分店，在2022年接任董事長後，就開始評估台南新據點的可能性。

他指出，新光三越的發展始終與地方緊密連結，希望能與商圈共生共榮，並深刻體會每一家新店開幕背後的意義，是企業參與地方建設的承諾與責任。

他提到，近十年來新光三越大舉回歸台灣投資，從去年開幕的台北Diamond Towers，到今年落腳台南。台南作為歷史古都，去年迎來建城400年，小北門所在區域更承載幾代人的記憶，從舊城門遺址到東帝士百貨，再到今日的新光三越小北門店，都象徵城市發展的延續。

隨著南科產業壯大，北區重劃帶動經濟成長，新光三越希望承先啟後，為台南注入新的商業動能，並提供消費者更美好的生活體驗。

吳東昇也特別肯定經營團隊的努力，尤其是副董事長吳昕陽帶領團隊，將過去累積的成功經驗複製到台南。他強調，自己對團隊給予百分之百的信任，而成果更是超過100%。

南山人壽董事長尹崇堯則指出，小北門店是南山與新光三越的首度合作。自2022年9月開始合作，不到三年時間便完成新店開幕。南山於2015年取得土地，並與台南市政府合作招商，最終由新光三越進駐，他相信這個案子一定會非常成功。

他進一步說明，小北門店不僅是商場與商辦的結合，也設有南山人壽11個通訊處、1,100位同仁，服務超過20萬客戶，是極具戰略意義的營業據點。目前店內已吸引超過百萬人潮，讓分公司內外勤同仁成為公司最受矚目的一群人。他強調，這將不會是唯一的合作案，期盼未來隨著新光三越持續展店，雙方能有更多合作機會。

臺南市副市長趙卿惠表示，新光三越在台南四個城門中已進駐兩個，包括小西門與小北門，北區發展成果有目共睹。小北門過去曾是百貨聚集之地，承載歷史記憶。去年適逢台南建城400年，今年正值府城建城300年，對新店開幕而言，是非常吉祥的日子。她指出，小北門店自試營運以來，短短一個月內已吸引超過100萬人次，預計年度突破1,000萬人次可期，並將帶動北區與中西區整體發展。