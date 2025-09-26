網傳「護理師補助專案」每人最多可拿一萬 衛福部澄清：是詐騙訊息

近期社群平台Threads流傳一系列文章，網友自稱護理人員，稱近期申請補助，並獲得相關津貼，「只要你是護理人員，就能申請1千元至1萬元津貼。」衛福部照護司今天出面澄清，平台流傳「護理師補助專案」並非事實，而是詐騙手段，衛福部照護司司長蔡淑鳳呼籲，護理人員請不要上當，任何訊息都要先行查證。

這系列貼文模式，發文者多自稱護理師，發文表示「上周申請護理師補助，實際領到6千元」，還提到「護理人員必看」、「你的護理師補助專案，很多人還不知道」，並指出「只要你是護理人員，就能申請1千元至1萬元津貼」，且每位護理人員都能申請，沒有任何限制或繁瑣規定，「申請過程簡單，不需要準備麻煩資料或流程。」

衛福部照護司指出，接獲民眾反映Threads平台流傳「護理師補助專案」：只要提供護理工作資歷或年資，每人可申請千至一萬元的津貼，衛福部嚴正籲請民眾提高警覺，勿點擊不明來源連結，不要輕易於網站上填寫個人資料，避免權益受損，相關護理人員獎勵資訊均透過護助e起來平台或衛福部官方網站公開說明，「護理專業值得尊重，請大家共同澄清假訊息、杜絕詐騙！」

蔡淑鳳今天出席護理專業論壇致詞，她提到，照顧這件事「沒有人是局外人」，並提醒護理人員，人不是只有身體、疾病，還有心理、靈性，南丁格爾曾說，護理照護角度，要以「全人」角度看人，照顧病人時，不是照顧疾病，「而是照顧疾病之下的人」，由護理師帶領，落實照護延續性，對病人、家庭都非常關鍵。