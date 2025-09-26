快訊

台股連假前重挫的原因找到了 分析師曝「止跌位置」在這裡

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

味精真的不健康？營養師曝「天然食材」都吃得到 點出正確使用法

聯合新聞網／ 綜合報導
料理時常會用到不少調味料，味精也是其中一種，營養師透露在一些天然食材裡就含有味精的元素。 示意圖／ingimage
料理時常會用到不少調味料，味精也是其中一種，營養師透露在一些天然食材裡就含有味精的元素。 示意圖／ingimage

「味精」是不少家庭必備常用的調味料，但有些人會覺得味精比較不健康。營養師李婉萍發文表示，味精是一種麩胺酸的鈉鹽，其實在一些食物蔬果也吃得到，料理時也盡量避免味精和鹽一起使用，以免鈉含量過高。

李婉萍在文中透露自己最近在追一部韓劇「暴君的廚師」，劇中有段情節是女主角穿越時空回到古代，使用不同的天然食材，並解釋運用食材裡面的天然胺基酸就組成所謂的味精，讓李婉萍看了直言「不完全正確」，認為應該是組成我們所謂的「鮮味」。

李婉萍說味精本身成分是麩胺酸鈉（Monosodium glutamate），鮮味就是肌苷酸和鳥苷酸。肌苷酸主要存在於肉類和魚類中，而鳥苷酸在菇類裡面。她也分享一張圖表來解釋味精並非大家所想像的那麼不好，它是一種麩胺酸的鈉鹽，存在於番茄、乳酪、香菇、葡萄、海帶、昆布等天然食物裡，必須經過熬煮才會分離出來。

此外，不少人料理時都會放味精，甚至還會與鹽並用，李婉萍說如果鈉攝取過量就會產生口渴想喝水，甚至頭痛等症狀，因此最好多喝白開水來排掉鈉離子，而薑湯、薄荷茶也能降低噁心感。

李婉萍表示一茶匙的鹽等於2000mg的鈉，如果真的要鹽與味精並用的話，建議可以三分之一茶匙的鹽（667mg鈉）+三分之二茶匙的味精（267mg鈉），總合起來有934mg的鈉，不只可以降低一半鈉攝取量，還能夠提升鮮味。

營養師 食材

延伸閱讀

早餐多加一樣「神食材」助消化、飽足感持久 營養師大推的超市好物

麵包怎麼挑？全麥一定好過白麵包！鬆軟或嚼勁也有差，「這種」能延長飽足感

泡麵怎麼吃不傷身？醫師＋營養師揭「正確吃法」 第一步很多人都做錯了

年過50注意晚餐選項 營養師曝1食物吃多容易長期血糖過高

相關新聞

川普宣布藥品關稅100% 衛福部長石崇良：75項藥價恐受影響

美國總統川普宣布，將自10月1日起針對品牌藥與專利期內藥品加徵100%關稅，引發外界關注台灣藥品供應是否受影響。衛福部長...

網傳「護理師補助專案」每人最多可拿一萬 衛福部澄清：是詐騙訊息

近期社群平台Threads流傳一系列文章，網友自稱護理人員，稱近期申請補助，並獲得相關津貼，「只要你是護理人員，就能申請...

川普宣布藥品關稅100% 牽動全球藥品供應 癌藥、抗生素成本恐增加

美國總統川普25日宣布，美國自10月1日起，將向所有品牌或專利的製藥產品開徵100%的關稅，除非藥品公司在美國設立工廠。...

味精真的不健康？營養師曝「天然食材」都吃得到 點出正確使用法

「味精」是不少家庭必備常用的調味料，但有些人會覺得味精比較不健康。營養師李婉萍發文表示，味精是一種麩胺酸的鈉鹽，其實在一些食物蔬果也吃得到，料理時也盡量避免味精和鹽一起使用，以免鈉含量過高。

這些月餅別寄 網購郵寄含肉製品首次就罰20萬

中秋節將至，也是國際郵包夾帶含肉月餅違規輸入的高峰期，為防堵非洲豬瘟入侵，農業部動植物防疫檢疫署今執行國際郵包查驗視察工...

核電延役 環團籲訂定國安風險評估、不予許可標準

環保團體今天召開「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」修法記者會，認為換照送審資訊應增加國安風險評估資料、廠內放射性廢棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。