味精真的不健康？營養師曝「天然食材」都吃得到 點出正確使用法

「味精」是不少家庭必備常用的調味料，但有些人會覺得味精比較不健康。營養師李婉萍發文表示，味精是一種麩胺酸的鈉鹽，其實在一些食物蔬果也吃得到，料理時也盡量避免味精和鹽一起使用，以免鈉含量過高。

李婉萍在文中透露自己最近在追一部韓劇「暴君的廚師」，劇中有段情節是女主角穿越時空回到古代，使用不同的天然食材，並解釋運用食材裡面的天然胺基酸就組成所謂的味精，讓李婉萍看了直言「不完全正確」，認為應該是組成我們所謂的「鮮味」。

李婉萍說味精本身成分是麩胺酸鈉（Monosodium glutamate），鮮味就是肌苷酸和鳥苷酸。肌苷酸主要存在於肉類和魚類中，而鳥苷酸在菇類裡面。她也分享一張圖表來解釋味精並非大家所想像的那麼不好，它是一種麩胺酸的鈉鹽，存在於番茄、乳酪、香菇、葡萄、海帶、昆布等天然食物裡，必須經過熬煮才會分離出來。

此外，不少人料理時都會放味精，甚至還會與鹽並用，李婉萍說如果鈉攝取過量就會產生口渴想喝水，甚至頭痛等症狀，因此最好多喝白開水來排掉鈉離子，而薑湯、薄荷茶也能降低噁心感。

李婉萍表示一茶匙的鹽等於2000mg的鈉，如果真的要鹽與味精並用的話，建議可以三分之一茶匙的鹽（667mg鈉）+三分之二茶匙的味精（267mg鈉），總合起來有934mg的鈉，不只可以降低一半鈉攝取量，還能夠提升鮮味。