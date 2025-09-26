川普宣布藥品關稅100% 牽動全球藥品供應 癌藥、抗生素成本恐增加

美國總統川普25日宣布，美國自10月1日起，將向所有品牌或專利的製藥產品開徵100%的關稅，除非藥品公司在美國設立工廠。川普說，設立工廠意味著已經動土或正在建造中，只要建設已經啟動，藥品公司的產品就不會被課稅。進口美國藥品關稅增加，請看專家分析對全球藥品市場和國內民眾用藥與藥價的影響。

Q：國內藥品費用即將漲價？

川普之前揚言課徵藥品關稅250%，如今宣布關稅100%，仍造成一定衝擊。 藥師公會全聯會理事長黃金舜日前訪時提醒，台灣輸美藥品不多，但美國此舉影響全球藥品供應，歐盟專利藥，如癌藥、抗生素等，利潤多來自美國，受衝擊後，恐將成本轉嫁他國。

台灣藥品行銷暨管理協會理事長張博勝之前受訪也指出，若藥廠將生產地改為設立在美國，不只當地製造成本較高，恐面臨原料輸入的高關稅，推升藥品成本。

藥界憂心，美國對藥品課徵高額關稅恐引發全球藥價連鎖上漲；雖然對台灣的直接衝擊有限，但歐盟藥廠可能將出口美國的損失轉嫁至其他市場，導致進口藥品價格調升；例如我國目前使用量大的肺癌用藥、肺動脈高血壓藥、乳癌內分泌藥等皆為歐洲專利藥，恐成首波受影響對象。

另外，美國依賴的原料藥，主要來自中、印，這兩國將首當其衝。川普的藥品關稅開徵後，不僅專利藥，許多慢性病患仰賴的學名藥也將跟著漲價。

Q：國內藥廠應如何因應？

經濟部統計，2024年我國製藥產業，含原料藥及製劑產值為新台幣1196億元，以內銷為主；出口至全球金額為9.9億美元，出口至美國為3.23億美元。

2024年我國出口美國原料藥金額為0.17億美元，占原料藥出口總額9.9%，美國為我國原料藥第三大出口國，前兩大出口國為中國（17.7%）及日本（15.3%）；出口美國製劑金額約為3.06億美元，占製劑出口總額37.5%，美國為我國製劑第一大出口國，其後依序為中國（18.5%）、日本（13.7%）。

陽明交大藥物科學院特聘教授康照洲之前受訪時分析，我國出口至美國藥品分為2大類，第一大類為學名藥，第二大類是特殊藥品，特殊藥品不易被美國廠商或其他國家廠商產品取代，關稅提升，用藥需求仍在，預期衝擊較小。學名藥容易被取代。他建議，國內廠商將重心轉移至特殊藥品研發，別再開發低價藥品，才能減少衝擊。

Q：衛福部有何因應措施？

衛福部提出四大策略因應美國關稅威脅，強化供應預警、提升藥品儲備、確保藥價合理、鼓勵在地生產。行政院在4月時表示將在特別預算中編列 200 億元，優先用在藥品價格調整等穩定用藥措施。

食藥署已建立藥品短缺處理機制、制定必要藥品清單等，當藥品有短缺之虞時，即啟動調查與評估，必要時請替代藥品廠商增產、公開徵求專案進口或製造等。針對美國生產藥品，食藥署已完成盤點，並請相關許可證持有商確實掌握國外供應情形及提升國內藥品庫存。對於罕藥、抗腫瘤藥、生物製劑等重要藥品，也主動追蹤。

為降低藥品對單一來源原料藥的依賴，食藥署鼓勵藥廠增加原料藥來源並強化原料儲備，並透過專案輔導與加速審查機制，協助業者加快取得藥品許可證。

在價格政策方面，健保署短期已針對可能受影響藥品進行清單盤點，若因全球供應鏈生態改變致生產成本遽增，廠商可依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第 34 條、第 35 條規定向健保署提出價格調整建議，以維持合理價格與市場穩定。長期則將持續推動學名藥與生物相似性藥品使用，支持新藥於國內在地製造，確保藥品穩定供應。