快訊

小沂乾姑丈疑找到了！花蓮洪災累計尋獲17具遺體 11人尚失聯

大阪世博閉幕倒數 預約塞爆門票恐作廢？官方公布解決方案

請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

聽新聞
0:00 / 0:00

川普宣布藥品關稅100% 牽動全球藥品供應 癌藥、抗生素成本恐增加

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
美國總統川普25日宣布，美國自10月1日起，將向所有品牌或專利的製藥產品開徵100%的關稅，除非藥品公司在美國設立工廠。路透
美國總統川普25日宣布，美國自10月1日起，將向所有品牌或專利的製藥產品開徵100%的關稅，除非藥品公司在美國設立工廠。路透

美國總統川普25日宣布，美國自10月1日起，將向所有品牌或專利的製藥產品開徵100%的關稅，除非藥品公司在美國設立工廠。川普說，設立工廠意味著已經動土或正在建造中，只要建設已經啟動，藥品公司的產品就不會被課稅。進口美國藥品關稅增加，請看專家分析對全球藥品市場和國內民眾用藥與藥價的影響。

Q：國內藥品費用即將漲價？

川普之前揚言課徵藥品關稅250%，如今宣布關稅100%，仍造成一定衝擊。 藥師公會全聯會理事長黃金舜日前訪時提醒，台灣輸美藥品不多，但美國此舉影響全球藥品供應，歐盟專利藥，如癌藥、抗生素等，利潤多來自美國，受衝擊後，恐將成本轉嫁他國。

台灣藥品行銷暨管理協會理事長張博勝之前受訪也指出，若藥廠將生產地改為設立在美國，不只當地製造成本較高，恐面臨原料輸入的高關稅，推升藥品成本。

藥界憂心，美國對藥品課徵高額關稅恐引發全球藥價連鎖上漲；雖然對台灣的直接衝擊有限，但歐盟藥廠可能將出口美國的損失轉嫁至其他市場，導致進口藥品價格調升；例如我國目前使用量大的肺癌用藥、肺動脈高血壓藥、乳癌內分泌藥等皆為歐洲專利藥，恐成首波受影響對象。

另外，美國依賴的原料藥，主要來自中、印，這兩國將首當其衝。川普的藥品關稅開徵後，不僅專利藥，許多慢性病患仰賴的學名藥也將跟著漲價。

Q：國內藥廠應如何因應？

經濟部統計，2024年我國製藥產業，含原料藥及製劑產值為新台幣1196億元，以內銷為主；出口至全球金額為9.9億美元，出口至美國為3.23億美元。

2024年我國出口美國原料藥金額為0.17億美元，占原料藥出口總額9.9%，美國為我國原料藥第三大出口國，前兩大出口國為中國（17.7%）及日本（15.3%）；出口美國製劑金額約為3.06億美元，占製劑出口總額37.5%，美國為我國製劑第一大出口國，其後依序為中國（18.5%）、日本（13.7%）。

陽明交大藥物科學院特聘教授康照洲之前受訪時分析，我國出口至美國藥品分為2大類，第一大類為學名藥，第二大類是特殊藥品，特殊藥品不易被美國廠商或其他國家廠商產品取代，關稅提升，用藥需求仍在，預期衝擊較小。學名藥容易被取代。他建議，國內廠商將重心轉移至特殊藥品研發，別再開發低價藥品，才能減少衝擊。

Q：衛福部有何因應措施？

衛福部提出四大策略因應美國關稅威脅，強化供應預警、提升藥品儲備、確保藥價合理、鼓勵在地生產。行政院在4月時表示將在特別預算中編列 200 億元，優先用在藥品價格調整等穩定用藥措施。

食藥署已建立藥品短缺處理機制、制定必要藥品清單等，當藥品有短缺之虞時，即啟動調查與評估，必要時請替代藥品廠商增產、公開徵求專案進口或製造等。針對美國生產藥品，食藥署已完成盤點，並請相關許可證持有商確實掌握國外供應情形及提升國內藥品庫存。對於罕藥、抗腫瘤藥、生物製劑等重要藥品，也主動追蹤。

為降低藥品對單一來源原料藥的依賴，食藥署鼓勵藥廠增加原料藥來源並強化原料儲備，並透過專案輔導與加速審查機制，協助業者加快取得藥品許可證。

在價格政策方面，健保署短期已針對可能受影響藥品進行清單盤點，若因全球供應鏈生態改變致生產成本遽增，廠商可依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第 34 條、第 35 條規定向健保署提出價格調整建議，以維持合理價格與市場穩定。長期則將持續推動學名藥與生物相似性藥品使用，支持新藥於國內在地製造，確保藥品穩定供應。

藥品 關稅 抗生素 抗癌藥 川普

延伸閱讀

前FBI局長柯米遭起訴2刑事罪名 恐面臨5年徒刑

是時候停手了！川普：不允許以色列併吞約旦河西岸

美政府恐關門 白宮施壓反擊 川普：都是民主黨的錯

美國對全球各國加徵關稅 童子賢：美國製造成本拉高

相關新聞

網傳「護理師補助專案」每人最多可拿一萬 衛福部澄清：是詐騙訊息

近期社群平台Threads流傳一系列文章，網友自稱護理人員，稱近期申請補助，並獲得相關津貼，「只要你是護理人員，就能申請...

高空冷心低壓影響降雨熱區曝 教師節連假注意午後熱對流

高空冷心低壓昨天來到台灣上空，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，因為中低層很乾，反而受到...

川普宣布藥品關稅100% 牽動全球藥品供應 癌藥、抗生素成本恐增加

美國總統川普25日宣布，美國自10月1日起，將向所有品牌或專利的製藥產品開徵100%的關稅，除非藥品公司在美國設立工廠。...

用iPhone不用買Apple Watch了！蘋果iOS被爆支援Wear OS手錶

蘋果 （Apple）果粉最懂，如果使用iPhone 、再配上智慧手錶 Apple Watch ，在蘋果生態系下兩者搭配使用的體驗相當流暢，但對於第三方智慧手錶如Wear OS 搭配iPhone的用戶來說，情況就不太一樣了。外媒提到，蘋果iOS 26.1 Beta 版本似乎看到未來有機會讓蘋果相容並支援Wear OS手錶。

最新衛星照慘況曝光 花蓮光復鄉太平村逾3分之2慘淪泥海

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流23日，造成光復鄉慘重災情。根據東華大學防災團隊建置的「馬太鞍溪堰塞湖監測紀實」最新公布的災後衛星...

東部雲系影響沿岸較大雨勢 明起天氣回穩 降雨日夜變化

今天台灣附近受到水氣偏多、偏東風的影響，各地雲量偏多，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，基隆北海岸、東半部、恆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。