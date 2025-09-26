東部雲系影響沿岸較大雨勢 明起天氣回穩 降雨日夜變化

今天台灣附近受到水氣偏多、偏東風的影響，各地雲量偏多，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，基隆北海岸、東半部、恆春半島，以及山區附近，有零星陣雨。

不過，朱美霖表示，隨著水氣通過之後，明天開始轉為多雲到晴的穩定天氣，氣溫會偏高一些。預估明天開始到周日，台灣附近偏東風影響，西半部地區氣溫較為偏高，東半部偶爾零星陣雨。下周一到下周四左右，風場上風力減小，各地天氣大致上多雲到晴為主，中南部清晨可能會有零星陣雨。

目前天氣現況，朱美霖表示，台灣上空在東半部有對流雲系影響，最主要是台灣附近為偏東風的風場，再加上一波南方水氣移入，所以今天雲量偏多，有局部降雨。

西北太平洋上有2個颱風，朱美霖表示，輕度颱風博羅依今天會逐漸通過菲律賓南方的群島，進入南海，上午8時位置距離鵝鑾鼻南南東方1080公里海面上，明後兩天它會逐漸通過南海，下周一會進入中南半島附近。所以今天開始到下周一距離台灣雖然相對上稍微近一些，但是跟台灣有一段距離，主要是東半部、恆春半島可能會帶來長浪。

另外的浣熊颱風，朱美霖表示，未來往東北方向逐漸移動，對台灣不會有影響，未來幾天會逐漸變性為溫帶氣旋。

朱美霖表示，今天在東半部有雲系影響，也有部分降雨影響到中央山脈以西的部分，基隆北海岸、大台北地區、東半部、恆春半島，以及山區附近，今天有零星的斷續降雨，雲量上也是比較偏多。主要的降雨，在沿岸有比較大的雨勢，日累積雨量來到15至30毫米左右。

未來1周天氣，朱美霖表示，台灣附近的風場從今天到周日偏東風為主，主要是南方的博羅依颱風逐漸通過，南邊是低壓區域，在台灣東北方則是高壓情形。明天博羅依颱風進入南海，台灣仍為偏東風。

朱美霖表示，周日、下周一隨著颱風逐漸進入中南半島之後，台灣附近東方轉為高壓比較往東南方移動，所以台灣附近的東風開始減弱，下周一、下周二台灣附近風場比較不明顯，大致上還是以午後雷陣雨為主，白天多雲到晴。

降雨趨勢，朱美霖表示，明天天氣大致回穩，降雨有日夜變化，白天以午後雷陣雨為主，不過在東半部、恆春半島會有一些迎風面的東風造成零星降雨；午後雷陣雨稍微要留意各地山區和南部這一帶，有時候還是會有局部比較明顯的雨勢出現，晚間雷陣雨比較減緩。

朱美霖表示，下周一至下周四風場比較不明顯，迎風面的降雨會比較減少，不過清晨到上午會有局部陸風影響，所以中南部有零星降雨，其他各地大致上午後雷陣雨的天氣情形為主。

溫度方面，朱美霖表示，由於明天整體雲量減少，各地高溫可以來到33至35度左右，尤其在東風沉降影響之下，北台灣也有局部36度以上高溫出現。

浪的部分，朱美霖表示，東南部、恆春半島今天到下周一浪高可以來到2米左右；今晚到下周一，東南部、恆春半島、蘭嶼綠島會有長浪情形，下周二長浪持續。東北部、基隆北海岸、東半部，今天到下周一也要注意長浪狀況。