2026金馬年生肖郵票要來了 特種郵票具收藏價值

2026金馬年生肖郵票要來了！中華郵政公司訂於114年第4季發行3套新郵票品，分別為：(一) 國立故宮博物院100+院慶紀念郵票、(二) 恐龍郵票小全張、(三) 新年（馬年）郵票（114年版）。

新郵發行詳情如下：

一、國立故宮博物院100+院慶紀念郵票：紀念郵票，預定114年10月17日發行。114年適逢該院100週年院慶，特以5件典藏珍品為主題，發行郵票1套4枚及小全張1張，面值分別為8元2枚、28元2枚及35元。

二、恐龍郵票小全張：特種郵票，預定114年11月7日發行。為使民眾更了解古生物學與生物演化的議題，特以白堊紀晚白堊世的4種恐龍發行小全張1張，內含面值15元郵票4枚。

三、新年郵票(114年版)：特種郵票，預定114年12月1日發行。為迎接新年來臨，以生肖-馬為題材，發行郵票1套2枚及小全張1張，面值分別為6元、13元及15元。