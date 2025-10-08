濾水壺細菌數好驚人？揭密市售濾水壺不敢說的真相

隨著健康意識抬頭，濾水器或濾水壺早已成為現代家庭的標配。但你可能不知道，過濾後的水反而比自來水更容易長菌。因為氯氣被過濾掉了，缺少消毒效果，若壺內水放太久，細菌就會迅速繁殖，超出飲用水標準！原因在於活性碳濾芯孔隙多，等於替細菌提供了「VIP套房」，越放越危險。

新一代UVC深紫外光智能淨水除菌壺&隨身水瓶可主動式除菌,時刻保障飲水安全。 圖／江健泰 提供

「光煮水」新科技讓喝水更安心

如何去除水中的有害雜質，又能長時間保持飲用水的純淨品質？台聚集團發揮塑膠原料專業，推出USii深紫外光智能淨水除菌壺，賦予生飲淨水全新解方。

新一代除菌壺創新導入「深紫外光UVC除菌技術」，結合能夠聚集光線的「菲涅耳透鏡原理」，搭配台聚集團專利光學級極致透亮壺身(專利塑膠Vivion™)，讓紫外線能穿透每一滴水，達到「光煮水」的效果，真正做到滴滴純淨。

UVC除菌技術+菲涅耳透鏡原理+台聚專利光學級材料壺身，三者結合方能達到卓越的「光煮水」效果。 圖／江健泰 提供

USii深紫外光智能淨水除菌壺擁有兩道防護機制：一、「濾芯層」利用活性碳和離子交換樹脂，有效去除重金屬與餘氯，讓水更甘甜順口。二、「UVC智能除菌底座」可一鍵除菌，同時設計每6小時自動啟動除菌，經SGS檢測，針對大腸桿菌除菌率高達 99.9%，讓壺內的水不會「越放越髒」。這意味著不論是忙碌的上班族、家有幼兒的爸媽，還是行動不便的長輩，都能隨時喝到乾淨水，不必擔心健康風險。

UVC深紫外光智能淨水除菌壺擁有兩道防護設計：濾芯層&UVC自動除菌底座。 圖／江健泰 提供

除菌壺CP值高、使用更彈性

對租屋族來說，使用除菌壺比安裝濾水器方便許多，不需要施工、不佔空間，價格也更親民。耗材方面，USii濾芯不僅費用合理，還能與多數市售品牌相容，對原本有在用濾水壺的族群來說，只要直接轉換成除菌壺，就能享有更安心的飲水品質。

即便家裡已經有濾水器，這款除菌壺也能當「冷水壺」使用，確保過濾後的水長時間保持乾淨。特別適合放在孕婦、銀髮族的房間，讓他們就近喝水，也是送給新手爸媽、長輩、住院親友的貼心禮物。

台聚集團USii優系專案經理蔡明宏表示：除菌壺確保過濾後的水也能長時間保持乾淨，適合放在房間就近喝水。 圖／江健泰 提供

用戶回饋：乾淨真的看得見、摸得到！

有用戶給予正面回饋，表示：「家裡小孩喝水量大，以前常要燒水好麻煩，現在有除菌壺，省時又安心。」也有上班族表示：「以前用其他品牌濾水壺，壺內常滑滑的很噁心。USii的乾淨感真的看得見、摸得到！」還有專業品水師試飲後，盛讚過濾後的水質「順口、好喝，水的口感明顯提升。」

隨身版除菌水瓶，開啟淨水新革命

除了除菌壺，品牌同步推出「USii優淨水智能深紫外光除菌水瓶」，具備99.9%大腸桿菌除菌率，適合旅遊、運動或外勤族隨身攜帶。不僅能確保外出喝到的水質安全，同時也設計了每兩小時自動除菌功能，真正做到了「走到哪，乾淨喝到哪」，是外出必備的健康後盾。

「USii優淨水智能深紫外光除菌水瓶」走到哪，乾淨喝到哪。 圖／江健泰 提供

目前USii深紫外光除菌壺與除菌水瓶可在USii百貨專櫃、家樂福等門市，以及momo、PChome、Yahoo、蝦皮等電商平台購買。

