馬年郵票即將發行 還有故宮百年院慶紀念郵票可蒐藏
馬年郵票來了。中華郵政公司將於今年第4季發行3套新郵票品，分別為國立故宮博物院100+院慶紀念郵票、恐龍郵票小全張、以及新年郵票（114年版）。
中華郵政表示，國立故宮博物院100+院慶紀念郵票，預定10月17日發行。今年適逢該院100周年院慶，特以5件典藏珍品為主題，發行郵票1套4枚及小全張1張，面值分別為8元2枚、28元2枚及35元。
恐龍郵票小全張是特種郵票，預定11月7日發行。為使民眾更了解古生物學與生物演化的議題，特以白堊紀晚白堊世的4種恐龍發行小全張1張，內含面值15元郵票4枚。
新年郵票預定12月1日發行。為迎接新年來臨，以生肖-馬為題材，發行郵票1套2枚及小全張1張，面值分別為6元、13元及15元。
