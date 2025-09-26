馬年郵票即將發行 還有故宮百年院慶紀念郵票可蒐藏

馬年郵票來了。中華郵政公司將於今年第4季發行3套新郵票品，分別為國立故宮博物院100+院慶紀念郵票、恐龍郵票小全張、以及新年郵票（114年版）。

中華郵政表示，國立故宮博物院100+院慶紀念郵票，預定10月17日發行。今年適逢該院100周年院慶，特以5件典藏珍品為主題，發行郵票1套4枚及小全張1張，面值分別為8元2枚、28元2枚及35元。

恐龍郵票小全張是特種郵票，預定11月7日發行。為使民眾更了解古生物學與生物演化的議題，特以白堊紀晚白堊世的4種恐龍發行小全張1張，內含面值15元郵票4枚。