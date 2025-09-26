快訊

別回家！今下雨傷亡慘重佛祖街又淹了 搜救人員也不敢貿然前進

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉了

台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶

馬年郵票即將發行 還有故宮百年院慶紀念郵票可蒐藏

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
中華郵政公司將於今年第四季發行114年馬年郵票。圖／中華郵政提供
中華郵政公司將於今年第四季發行114年馬年郵票。圖／中華郵政提供

馬年郵票來了。中華郵政公司將於今年第4季發行3套新郵票品，分別為國立故宮博物院100+院慶紀念郵票、恐龍郵票小全張、以及新年郵票（114年版）。

中華郵政表示，國立故宮博物院100+院慶紀念郵票，預定10月17日發行。今年適逢該院100周年院慶，特以5件典藏珍品為主題，發行郵票1套4枚及小全張1張，面值分別為8元2枚、28元2枚及35元。

恐龍郵票小全張是特種郵票，預定11月7日發行。為使民眾更了解古生物學與生物演化的議題，特以白堊紀晚白堊世的4種恐龍發行小全張1張，內含面值15元郵票4枚。

新年郵票預定12月1日發行。為迎接新年來臨，以生肖-馬為題材，發行郵票1套2枚及小全張1張，面值分別為6元、13元及15元。

即將於10月份發行的國立故宮博物院100+院慶紀念郵票。圖／中華郵政提供
即將於10月份發行的國立故宮博物院100+院慶紀念郵票。圖／中華郵政提供

中華郵政 國立故宮博物院

延伸閱讀

當文化遇上科技！台南推AI共創課程 學生從故宮文物發想設計

陸委會接捷克文物展恐嚇信 故宮：加強安全管理

不排除恐攻！翠玉白菜赴捷克展出遭恐嚇 故宮呼籲：盼各界尊重文化

故宮捷克特展遭恐攻威脅！陸委會接到恐嚇信要求撤展

相關新聞

高空冷心低壓影響降雨熱區曝 教師節連假注意午後熱對流

高空冷心低壓昨天來到台灣上空，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，因為中低層很乾，反而受到...

高空冷心低壓通過水氣增 首波東北季風國慶日前有機會

今天各地的天氣跟昨天明顯不同，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，雖然低層環境依然是受到太平洋高壓帶來的偏東風影響，不過高...

教師節連假天氣曝光！ 賈新興指「首波東北季風」這天到

目前太平洋地區有2個颱風，為浣熊颱風和博羅依颱風。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「...

今飆36度高溫 吳德榮：未來1周晴朗酷熱 午後降雨集中1地

今、明兩天太平洋高壓向西伸展。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

馬年郵票即將發行 還有故宮百年院慶紀念郵票可蒐藏

馬年郵票來了。中華郵政公司將於今年第4季發行3套新郵票品，分別為國立故宮博物院100+院慶紀念郵票、恐龍郵票小全張、以及...

血癌治療新突破BTK抑制劑納健保 擴增逾千名病友受惠

9月為全球血癌宣導月，健保署宣布，10月1日起將新一代口服標靶藥物BTK抑制劑擴大納入健保，涵蓋濾泡性淋巴瘤（FL）、慢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。