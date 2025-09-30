現省16萬！網速升級送豪華家電？「5G搭Wi-Fi 6」這樣辦才划算

早上通勤追劇不卡、下班回家打電動超順暢、假日全家各自追劇、打遊戲、視訊也不掉線！這不是夢想，而是你的日常！邁入六週年的台灣大哥大「好速成双」，一次提供用戶全台最大5G黃金頻寬+光纖1Gbps的Wi-Fi 6連線，快、穩、省通通到位，還有限時加碼豪華家電0元帶回家，總優惠價值超過16萬元！升級網路體驗的同時，家也跟著升級，荷包卻省更多！

李清宇／攝影

李清宇／攝影

快、穩、全能！行動+光纖無縫切換！出門5G、回家Wi-Fi 6

「好速成双」讓你出門用5G、回家連Wi-Fi 6，網路生活從此零縫隙！

快：全台最大100MHz 5G黃金頻寬+光纖1Gbps速率，室內室外隨時享極速上網。

穩： NRCA次世代通訊技術+Wi-Fi 6 Mesh，走到哪都能暢快連網不掉線。

全能：行動+光纖一次到位，業界唯一「5G熱點無限分享」，高速網路多設備同時共連。

李清宇／攝影

李清宇／攝影

省錢又節能！荷包、地球都笑了

想要上網爽快又能省荷包？「好速成双」通通幫你搞定！

省錢：行動+光纖合一，一張帳單搞定，月租最低41折，省下大把開銷，還能享受更好的上網品質。

省電：到家自動連Wi-Fi，實測相較連行動網路，手機省電近30%，輕鬆減碳愛地球。

再加上台灣大哥大拿下OPENSIGNAL國際權威認證三冠王，可用率、5G影音體驗、整體影音體驗都是第一名，走到哪，都能暢享無縫接軌的影音娛樂。

六週年加碼驚喜：萬元豪華家電等你帶回家

上網升級不夠看，台灣大哥大還要一次滿足你的生活娛樂和家庭需求！

限定加碼好康：

• Perplexity Pro 1年免費（價值高達$6,990），「AI搜尋神器」快速找答案！能生成產出專業報告、彙整學習重點、寫作提案，無論工作、課業、研究都能一手搞定，讓你效率全面升級。

• KKBOX 3個月免費（價值$447），暢聽音樂不間斷。

• GeForce NOW 1個月免費（價值$599），手機電腦秒變遊戲主機。

• MyVideo 3個月免費（價值$597），最新電影、韓劇日劇看到飽。

另外憑近3個月任一期指定業者寬頻帳單，申辦「好速成双」月租 $1,599 以上方案，每月可再折抵 $125，最高 12 個月共省 $1,500！

響應「好速成双」6周年，即日起至2025/10/31，申辦60個月方案，就能直接把萬元豪華家電0元帶回家，總優惠價值最高省下16萬元！還有機會抽中台灣大哥大用戶專屬「李珠珢粉絲見面會門票」，和AI女神面對面。

圖／截自台灣大哥大官網

如果你已經是行動用戶，也能透過「好速加掛」升級家中光纖，省下近10萬元的優惠總價值！

台灣大哥大／製表

高雄鄉親看過來！供裝區大擴張

台灣大哥大本月更進一步與中嘉寬頻合作，全面擴大「好速專案」高雄供裝區！除了既有的「苓雅、前鎮、左營、三民」外，再新增「前金、新興、小港、楠梓、鼓山、旗津、鹽埕」行政區。高雄的朋友們終於能體驗「出門即5G、回家連Wi-Fi 6」的雙網升級生活啦！

李清宇／攝影

李清宇／攝影

換網趁現在，生活全面進化

「好速成双」6週年優惠，正是換網、生活翻新的最佳時機。不只網速大升級，還能把萬元家電搬回家，最高現省超過16萬！內行人才知道的限時好康，你怎能錯過？現在就來體驗快、穩、省的全能數位生活！

活動詳情在這裡→https://reurl.cc/K9ne1e