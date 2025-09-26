高空冷心低壓影響降雨熱區曝 教師節連假注意午後熱對流

高空冷心低壓昨天來到台灣上空，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，因為中低層很乾，反而受到下沉氣流的影響，大部分地方天氣非常好。不過，隨著它向西移動，後側環流今天清晨前在台灣東部海面誘發較明顯的對流系統，雖然靠近陸地後呈現減弱，但是減弱後的層狀雲仍然飄到台灣上空來，從北海岸、大台北、東北角到宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地有些下雨情況，雨勢不大。

吳聖宇表示，大環境來看，底層維持偏東風，預估這些對流胞減弱後的雲層可能在上半天還是會繼續影響到大台北、東半部地區，雲層較多較厚，並且有局部短暫陣雨機會，下午過後則換成西半部山區有局部熱對流降雨，雨量預報仍少。

明天開始的教師節連續假期，吳聖宇表示，冷心低壓離開，後續受到太平洋高壓的影響，風向大致為偏東風漸轉為東南到偏南風，整體來說天氣還不錯，要注意的仍是午後局部熱對流的發展。

明天午後雷雨仍不明顯，吳聖宇表示，周日至下周一，因為高壓稍減弱，熱對流發展會稍微明顯一點，降雨的範圍偏向中南部山區為主。下周二之後高壓又有增強趨勢，午後雷雨將再度減少下來。沒有明顯的天氣系統影響，但危險地區或是山區還是暫時避免前往比較安全。溫度偏高，各地高溫預報有32至35度，大台北、西半部地區可能有36度或以上高溫發生機會，雖然9月底了，但是防曬、防中暑的準備還是不能少。

下周來到中秋節前，吳聖宇表示，預期下周菲律賓東方海面仍將繼續有熱帶擾動發展，並且有往菲律賓呂宋島或巴士海峽方向靠近的趨勢，預報趨勢的變化值得持續注意。

至於首波東北季風何時到來？吳聖宇表示，下周雖然要進入10月了，但是仍沒有東北季風南下的預測，太平洋高壓還是很強勢，可能要等到中秋節（10月6日）過後那1周才有機會，但能不能真的影響到台灣，還是要看後續擾動發展的情況，想要感受到北方的涼意，可能還要再等一段時間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。