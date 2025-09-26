遠百精品月餅 老饕都點頭：有料
精選用心 視覺與味覺兼具
一年一度的中秋佳節即將到來，遠東百貨為消費者嚴選一系列限量精品月餅與伴手禮，無論自用或送禮皆兼具顏值、口感與心意。今年主打「經典融合創新」，從知名飯店到世界級品牌應有盡有，禮盒包裝更展現高雅與故事感，讓送禮不僅體面大方，更能傳遞滿滿祝福。
遠東百貨總經理徐雪芳親自領軍挑選，今年禮盒不只強調健康與美味，更注重視覺饗宴。包裝設計融合傳統意象與創新元素，處處展現巧思。她表示：「我們每年力求在經典中嚴選，同時引進新穎品牌，公益心意也不可或缺。」這些月餅與伴手禮不僅好吃，更富有設計感與祝福心意，讓消費者送禮自用兩相宜。
月餅推薦
遠百獨家
香格里拉台南遠東國際大飯店「璽月禮盒」
內含蓮蓉蛋黃1、秋梨百花蜜1、廣式月餅每顆約125g 1、Keya柯亞金柑芒果果醬約150g 1入、三笠燒每入55g (珍珠奶茶1、紅豆抹茶1、香草卡士達1、草莓檸檬奶酪、雨曦茶罐約20g 1入建議售價1,598元。
香格里拉台南遠東國際大飯店「法香島鹽甜燒餅禮盒」
內含法香島鹽甜燒餅8入，每入約55 g，建議售價800元，常溫保存21天。
圓山大飯店「圓山金綻花月中秋寶盒」
內含經典廣式月餅2入(蓮蓉雙黃、棗泥核桃)，創意精緻月餅4入(芝麻流心、金月流心、草莓優格、焦糖栗子)、圓山烏龍茶6入、流沙畫1個。主視覺呈現圓山大飯店標誌性建築，象徵國家地標的尊榮氣韻。建議售價1,742元，常溫保存40天。
半島精品店「主廚推薦奶黃月餅禮盒」
近四十年的堅持，半島酒店迷你奶黃月餅，這款獲獎配方更成就了半島的經典之作。金黃酥潤的餅皮包裹絲滑奶黃餡料，濃郁奶香與細膩甜潤完美交融。8入建議售價1,998元，保存期限至2025年10月16日。
台北萬豪酒店「萬月」果茶十光月餅禮盒
內含紅心芭樂檸檬、桑葚檸檬青茶、鐵觀音柚子、紅茶芝士奶蓋4入建議售價1,100元，冷藏保存35天。
富錦樹台菜香檳「真星流心月餅」
連續5年榮獲《臺灣米其林指南》一星殊榮。由米其林星級團隊監製，嚴選兩款經典風味：奶黃流心入口即化，鹹香濃郁、綿滑細緻；奶黃麻糬外酥內Q，融合紮實奶香與彈牙口感。全品項採用減糖配方。8入建議售價1,280元、優惠價998 元，常溫保存60天。
烘焙極品推薦
台北文華東方酒店「蜜萃禮盒」
內含木質龍眼蜂蜜1(210g)、貴妃荔枝蜜1(210g)、鳳梨酥2(蛋奶素)、桂圓酥2(蛋奶素)。建議售價2,680元。保存日期標示在包裝上。
PAUL法國麵包甜點沙龍「藍夢之境」
源自1889年PAUL法式麵包甜點沙龍136年來堅持傳統精神及高品質，成為道地的法國美食代表。內含黑鑽松露阿曼德、黑鑽松露費南雪、PAUL凍乾咖啡迷你杯各8入，建議售價2,600元，常溫保存28天。
煙波大飯店「光嶼 五味藏心」
攜手世界麵包冠軍王鵬傑推限定糕餅，蛋黃酥×水果酥匠心呈現。內含心蛋黃酥1入、東方美人蛋黃酥2入、蛋糕鳳凰酥2入、冠軍滋味草莓酥2入、夏雪芒果酥1入，8入建議售價1,580元。常溫保存，保存日期標示在包裝上。
L'ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳「中秋典藏禮盒」
內含黑巧克力脆球、抹茶沙布雷、進口果醬、卡雷多爾圓餅、費南雪、檸檬瑪德蓮、玫瑰瑪德蓮建議售價1,680元。有空調處常溫保存約20-30天。
PIERRE HERMÉ法式小圓磅蛋糕「橙光浮夢，月影詩章」禮盒
品牌創始人Pierre Hermé被譽為甜點界的畢卡索，以其在口味和質地上的巧妙融合和創新藝術而聞名。內含玫瑰風味荔枝覆盆子、杏仁酥牛奶巧克力、芝麻牛奶巧克力與青檸風味小圓磅蛋糕建議售價1,980元。冷藏保存14天、冷凍保存一個月。
BACHA夿萐咖啡「醇香之源咖啡禮籃」
兩款珍藏咖啡單品「珠穆朗瑪峰」與「西達摩山」，在巧克力、苦橙與烤果仁的層次風味中，盡享醇厚風味。搭配拉利伯塔德蜂蜜和黑可可咖啡豆，在佳節譜寫甜美樂章。建議售價3,870元。
優惠看這裡
遠百2025《中秋節禮品首選》專刊即日起至10月12日於全台遠東百貨異國食品館販售（嘉義店於4樓）。持HAPPY GO卡消費滿888元即送100元美食抵用券乙張，購買兩件以上可享95折優惠。
服務專線：
遠百信義A13 02-77500888 分機8222
板橋大遠百02-77054205 分機8802
板橋中山店02-89525678 分機8275
遠百桃園店03-3359811 分機3302
遠百竹北百03-6223168 分機3582
新竹大遠百03-5233121 分機6502
台中大遠百04-37022168 分機3222
遠百嘉義店05-2365137 分機8230
台南大遠百06-2098999 分機6606
高雄大遠百07-9728888 分機6646
遠百花蓮店03-8355588 分機8860
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言