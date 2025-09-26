遠百精品月餅 老饕都點頭：有料

精選用心 視覺與味覺兼具

遠東百貨總經理徐雪芳(右二)和營運長林彰豊(右一)、商品二部副總陳佑任(左ㄧ)、藝人佩德羅嚴選《中秋節禮品首選》商品，陪伴消費者歡度中秋佳節。 圖／遠百 提供

一年一度的中秋佳節即將到來，遠東百貨為消費者嚴選一系列限量精品月餅與伴手禮，無論自用或送禮皆兼具顏值、口感與心意。今年主打「經典融合創新」，從知名飯店到世界級品牌應有盡有，禮盒包裝更展現高雅與故事感，讓送禮不僅體面大方，更能傳遞滿滿祝福。

遠東百貨總經理徐雪芳親自領軍挑選，今年禮盒不只強調健康與美味，更注重視覺饗宴。包裝設計融合傳統意象與創新元素，處處展現巧思。她表示：「我們每年力求在經典中嚴選，同時引進新穎品牌，公益心意也不可或缺。」這些月餅與伴手禮不僅好吃，更富有設計感與祝福心意，讓消費者送禮自用兩相宜。

月餅推薦

遠百獨家

香格里拉台南遠東國際大飯店「璽月禮盒」

內含蓮蓉蛋黃1、秋梨百花蜜1、廣式月餅每顆約125g 1、Keya柯亞金柑芒果果醬約150g 1入、三笠燒每入55g (珍珠奶茶1、紅豆抹茶1、香草卡士達1、草莓檸檬奶酪、雨曦茶罐約20g 1入建議售價1,598元。

「璽月禮盒」。 圖／遠百 提供

香格里拉台南遠東國際大飯店「法香島鹽甜燒餅禮盒」

內含法香島鹽甜燒餅8入，每入約55 g，建議售價800元，常溫保存21天。

法香島鹽甜燒餅禮盒。 圖／遠百 提供

圓山大飯店「圓山金綻花月中秋寶盒」

內含經典廣式月餅2入(蓮蓉雙黃、棗泥核桃)，創意精緻月餅4入(芝麻流心、金月流心、草莓優格、焦糖栗子)、圓山烏龍茶6入、流沙畫1個。主視覺呈現圓山大飯店標誌性建築，象徵國家地標的尊榮氣韻。建議售價1,742元，常溫保存40天。

圓山金綻花月中秋寶盒。 圖／遠百 提供

半島精品店「主廚推薦奶黃月餅禮盒」

近四十年的堅持，半島酒店迷你奶黃月餅，這款獲獎配方更成就了半島的經典之作。金黃酥潤的餅皮包裹絲滑奶黃餡料，濃郁奶香與細膩甜潤完美交融。8入建議售價1,998元，保存期限至2025年10月16日。

主廚推薦奶黃月餅禮盒。 圖／遠百 提供

台北萬豪酒店「萬月」果茶十光月餅禮盒

內含紅心芭樂檸檬、桑葚檸檬青茶、鐵觀音柚子、紅茶芝士奶蓋4入建議售價1,100元，冷藏保存35天。

「萬月」果茶十光月餅禮盒。 圖／遠百 提供

富錦樹台菜香檳「真星流心月餅」

連續5年榮獲《臺灣米其林指南》一星殊榮。由米其林星級團隊監製，嚴選兩款經典風味：奶黃流心入口即化，鹹香濃郁、綿滑細緻；奶黃麻糬外酥內Q，融合紮實奶香與彈牙口感。全品項採用減糖配方。8入建議售價1,280元、優惠價998 元，常溫保存60天。

「真星流心月餅」。 圖／遠百 提供

烘焙極品推薦

台北文華東方酒店「蜜萃禮盒」

內含木質龍眼蜂蜜1(210g)、貴妃荔枝蜜1(210g)、鳳梨酥2(蛋奶素)、桂圓酥2(蛋奶素)。建議售價2,680元。保存日期標示在包裝上。

「蜜萃禮盒」。 圖／遠百 提供

PAUL法國麵包甜點沙龍「藍夢之境」

源自1889年PAUL法式麵包甜點沙龍136年來堅持傳統精神及高品質，成為道地的法國美食代表。內含黑鑽松露阿曼德、黑鑽松露費南雪、PAUL凍乾咖啡迷你杯各8入，建議售價2,600元，常溫保存28天。

「藍夢之境」。 圖／遠百 提供

煙波大飯店「光嶼 五味藏心」

攜手世界麵包冠軍王鵬傑推限定糕餅，蛋黃酥×水果酥匠心呈現。內含心蛋黃酥1入、東方美人蛋黃酥2入、蛋糕鳳凰酥2入、冠軍滋味草莓酥2入、夏雪芒果酥1入，8入建議售價1,580元。常溫保存，保存日期標示在包裝上。

「光嶼 五味藏心」禮盒。 圖／遠百 提供

L'ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳「中秋典藏禮盒」

內含黑巧克力脆球、抹茶沙布雷、進口果醬、卡雷多爾圓餅、費南雪、檸檬瑪德蓮、玫瑰瑪德蓮建議售價1,680元。有空調處常溫保存約20-30天。

「中秋典藏禮盒」。 圖／遠百 提供

PIERRE HERMÉ法式小圓磅蛋糕「橙光浮夢，月影詩章」禮盒

品牌創始人Pierre Hermé被譽為甜點界的畢卡索，以其在口味和質地上的巧妙融合和創新藝術而聞名。內含玫瑰風味荔枝覆盆子、杏仁酥牛奶巧克力、芝麻牛奶巧克力與青檸風味小圓磅蛋糕建議售價1,980元。冷藏保存14天、冷凍保存一個月。

「橙光浮夢，月影詩章」禮盒。 圖／遠百 提供

BACHA夿萐咖啡「醇香之源咖啡禮籃」

兩款珍藏咖啡單品「珠穆朗瑪峰」與「西達摩山」，在巧克力、苦橙與烤果仁的層次風味中，盡享醇厚風味。搭配拉利伯塔德蜂蜜和黑可可咖啡豆，在佳節譜寫甜美樂章。建議售價3,870元。

「醇香之源咖啡禮籃」。 圖／遠百 提供

優惠看這裡

遠百2025《中秋節禮品首選》專刊即日起至10月12日於全台遠東百貨異國食品館販售（嘉義店於4樓）。持HAPPY GO卡消費滿888元即送100元美食抵用券乙張，購買兩件以上可享95折優惠。

服務專線：

遠百信義A13 02-77500888 分機8222

板橋大遠百02-77054205 分機8802

板橋中山店02-89525678 分機8275

遠百桃園店03-3359811 分機3302

遠百竹北百03-6223168 分機3582

新竹大遠百03-5233121 分機6502

台中大遠百04-37022168 分機3222

遠百嘉義店05-2365137 分機8230

台南大遠百06-2098999 分機6606

高雄大遠百07-9728888 分機6646

遠百花蓮店03-8355588 分機8860