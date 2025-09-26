快訊

別回家！今下雨傷亡慘重佛祖街又淹了 搜救人員也不敢貿然前進

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉了

台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶

血癌治療新突破BTK抑制劑納健保 擴增逾千名病友受惠

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
9月為全球血癌宣導月，台灣健保署宣布自10月1日起，將新一代口服標靶藥物BTK抑制劑擴大納入健保，涵蓋濾泡性淋巴瘤（FL）、慢性淋巴性白血病（CLL）、被套細胞淋巴瘤（MCL）三大適應症，預計超過1100名病友受惠。記者翁唯真／攝影
9月為全球血癌宣導月，台灣健保署宣布自10月1日起，將新一代口服標靶藥物BTK抑制劑擴大納入健保，涵蓋濾泡性淋巴瘤（FL）、慢性淋巴性白血病（CLL）、被套細胞淋巴瘤（MCL）三大適應症，預計超過1100名病友受惠。記者翁唯真／攝影

9月為全球血癌宣導月，健保署宣布，10月1日起將新一代口服標靶藥物BTK抑制劑擴大納入健保，涵蓋濾泡性淋巴瘤（FL）、慢性淋巴性白血病（CLL）、被套細胞淋巴瘤（MCL）三大適應症，預計超過1100名病友受惠，藥費投入近19億元。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，至10月止，健保已納入10項血癌藥品，此次三大擴增給付包括是回應臨床需求並與國際治療指引接軌。

馬偕醫院血液腫瘤科主治醫師張明志說，FL是最常見的惰性淋巴瘤，患者多為高齡且伴隨多重共病，難以承受高強度化療。BTK抑制劑納保後，不僅填補第三線治療空窗，還提供「無化療」選擇，讓病友生活品質大幅改善，並使台灣與美國NCCN治療規範接軌。

在CLL部分，中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃表示，過去口服標靶BTK抑制劑僅限特定基因缺陷或難治病友，如今健保擴及IGHV未突變的高危險群，約三成病友因此受惠，確保一至三線治療過程中至少一次能使用標靶藥物，對高齡與高風險患者是一大突破。

至於復發率高、進程具侵襲性的MCL，過去受限於療程上限，讓病友治療選擇有限。張明志說，新制放寬限制後，將有效減輕經濟壓力，並延長病友「生存紅利」。

中華民國血液病學會理事長柯博升及葉士芃說，這不只是藥物可近性的提升，更代表健保制度對血癌治療的高度重視，讓台灣病友享有與國際同步的治療機會。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，此次政策預計每年可嘉慧250位病友，每個家庭每年減少近190萬元醫療支出，根據基金會近十年統計，目前仍有絕大部分的血癌用藥被限縮給付時程，一旦屆臨給付時限，癌友又得承受龐大的財務毒性。因此，癌症希望基金會呼籲，健保應有更充裕的新醫療科技預算，以提供癌友適切、周延的治療，才能讓社會資源更有效投注於長期照護與支持。

根據衛福部資料，台灣FL新發病例數呈現緩步上升趨勢，累計病友人數已超過2000位；根據2022年癌症登記報告，同為血癌的慢性淋巴性白血病CLL新診斷個案達270人，占所有白血病總數的9%。張明志及葉士芃說，隨著健保擴增給付，醫界期待能縮短治療落差，並推動癌症照護更早期、更精準。

健保署 淋巴 血癌

延伸閱讀

健保共擬會拍板六都11月啟動假日急診中心 醫師津貼最高2萬元

血癌新一代口服標靶擴大給付 健保10月上路

23年來首見…健保總額協商四部門達完全共識 民團憂未來協商功能弱化

115年健保總額協商 病團憂罕藥專款預算不足

相關新聞

高空冷心低壓影響降雨熱區曝 教師節連假注意午後熱對流

高空冷心低壓昨天來到台灣上空，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，因為中低層很乾，反而受到...

高空冷心低壓通過水氣增 首波東北季風國慶日前有機會

今天各地的天氣跟昨天明顯不同，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，雖然低層環境依然是受到太平洋高壓帶來的偏東風影響，不過高...

教師節連假天氣曝光！ 賈新興指「首波東北季風」這天到

目前太平洋地區有2個颱風，為浣熊颱風和博羅依颱風。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「...

今飆36度高溫 吳德榮：未來1周晴朗酷熱 午後降雨集中1地

今、明兩天太平洋高壓向西伸展。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

馬年郵票即將發行 還有故宮百年院慶紀念郵票可蒐藏

馬年郵票來了。中華郵政公司將於今年第4季發行3套新郵票品，分別為國立故宮博物院100+院慶紀念郵票、恐龍郵票小全張、以及...

血癌治療新突破BTK抑制劑納健保 擴增逾千名病友受惠

9月為全球血癌宣導月，健保署宣布，10月1日起將新一代口服標靶藥物BTK抑制劑擴大納入健保，涵蓋濾泡性淋巴瘤（FL）、慢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。