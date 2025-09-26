血癌治療新突破BTK抑制劑納健保 擴增逾千名病友受惠

9月為全球血癌宣導月，健保署宣布，10月1日起將新一代口服標靶藥物BTK抑制劑擴大納入健保，涵蓋濾泡性淋巴瘤（FL）、慢性淋巴性白血病（CLL）、被套細胞淋巴瘤（MCL）三大適應症，預計超過1100名病友受惠，藥費投入近19億元。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，至10月止，健保已納入10項血癌藥品，此次三大擴增給付包括是回應臨床需求並與國際治療指引接軌。

馬偕醫院血液腫瘤科主治醫師張明志說，FL是最常見的惰性淋巴瘤，患者多為高齡且伴隨多重共病，難以承受高強度化療。BTK抑制劑納保後，不僅填補第三線治療空窗，還提供「無化療」選擇，讓病友生活品質大幅改善，並使台灣與美國NCCN治療規範接軌。

在CLL部分，中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃表示，過去口服標靶BTK抑制劑僅限特定基因缺陷或難治病友，如今健保擴及IGHV未突變的高危險群，約三成病友因此受惠，確保一至三線治療過程中至少一次能使用標靶藥物，對高齡與高風險患者是一大突破。

至於復發率高、進程具侵襲性的MCL，過去受限於療程上限，讓病友治療選擇有限。張明志說，新制放寬限制後，將有效減輕經濟壓力，並延長病友「生存紅利」。

中華民國血液病學會理事長柯博升及葉士芃說，這不只是藥物可近性的提升，更代表健保制度對血癌治療的高度重視，讓台灣病友享有與國際同步的治療機會。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，此次政策預計每年可嘉慧250位病友，每個家庭每年減少近190萬元醫療支出，根據基金會近十年統計，目前仍有絕大部分的血癌用藥被限縮給付時程，一旦屆臨給付時限，癌友又得承受龐大的財務毒性。因此，癌症希望基金會呼籲，健保應有更充裕的新醫療科技預算，以提供癌友適切、周延的治療，才能讓社會資源更有效投注於長期照護與支持。

根據衛福部資料，台灣FL新發病例數呈現緩步上升趨勢，累計病友人數已超過2000位；根據2022年癌症登記報告，同為血癌的慢性淋巴性白血病CLL新診斷個案達270人，占所有白血病總數的9%。張明志及葉士芃說，隨著健保擴增給付，醫界期待能縮短治療落差，並推動癌症照護更早期、更精準。